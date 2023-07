Congo-Brazzaville: Education - Extension du lycée Saint-Exupéry de Brazzaville

Les travaux d'extension du lycée Saint-Exupéry ont été inaugurés en présence du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou; de l'ambassadeur de France au Congo, François Barateau; et du conseiller Education du président de la République, Louis Bakabadio, le 29 juin 2023. La cérémonie a marqué l'aboutissement de plusieurs années de travail pour la concrétisation de ce projet immobilier novateur afin d'offrir aux élèves du lycée français de Brazzaville des infrastructures modernes et adaptées à leurs besoins.

A la rentrée scolaire 2023-2024, le lycée Saint-Exupéry ouvrira ses nouvelles salles de classe et espaces pédagogiques permettant ainsi aux élèves de diverses nationalités qui y étudient d'apprendre dans des conditions de plus en plus améliorées. Les travaux d'agrandissement concernent des locaux pour les maternelles ; un bâtiment scientifique ; des espaces de motricité et d'expression artistique ; une nouvelle bibliothèque ; une cantine scolaire.

« La donation par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, en 2018, d'un terrain adjacent de plus de 4600m2, représentait une opportunité pour repenser le patrimoine existant, tout en sécurisant l'établissement », précise un communiqué de l'ambassade de France.

La consolidation de cet établissement permettra, par ailleurs, de renforcer sa mission de coopération éducative, déjà dynamique avec l'organisation des concours DictaBrazza et MathaBrazza; la formation des enseignants locaux; l'accompagnement d'établissements congolais mettant en place des programmes français ; ou encore le déploiement du laboratoire de mathématiques et d'informatique avec des partenaires locaux et français.