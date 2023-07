Ile Maurice: Bourse - Investissements étrangers positifs en 2023

Après plusieurs années d'investissements nets négatifs sur la Bourse, 2023 semble marquer un tournant et a vu la tendance de ces dernières années se renverser. Depuis le début de 2023, le montant d'achats s'élève à Rs 1,495 milliard et le montant de ventes à Rs 1,120 milliard, résultant ainsi en un investissement net positif de Rs 375 millions.

D'autre part, l'Index Management Committee s'est rencontré mardi 4 juillet et a approuvé la liste des sociétés faisant partie du SEM-10 pour le trimestre débutant le 5 juillet 2023. Les sociétés qui désormais font partie de l'indice sont : MCB Group Ltd, IBL Ltd, SBM Holdings Ltd, CIEL Limited, Ascencia Ltd, Phoenix Beverages Ltd, Vivo Energy Mauritius Limited, Afreximbank, ENL Limited et Rogers & Company Limited. La «Reserve List» se compose de : Grit Real Estate Income Group Limited, CIM Financial Services Ltd, Lux Island Resorts Ltd, Medine Limited et MUA Ltd.

L'indice de rendement total, le SEMTRI, a clôturé la séance d'hier à 8 345,93 points, enregistrant une hausse de 1,36 % en une semaine. Le SEMDEX a, pour sa part, gagné 26,67 points durant la même période pour clôturer la même séance à 1 991,15 points. Le SEM-10, l'indice qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a clôturé la séance de mercredi à 364,55 points. À la clôture du marché de mardi, la capitalisation boursière du Marché Officiel se chiffrait à Rs 316,1 milliards.

Des transactions totalisant Rs 345,5 millions ont été effectuées durant la semaine. Les plus gros échanges ont été notés sur: MCB Group Limited, Grit Real Estate Income Group Limited (USD), CM Diversified Credit Ltd, IBL Ltd et ENL Limited, soit Rs 112,4 millions, Rs 74,6 millions, Rs 33,4 millions, Rs 17 millions et Rs 12,6 millions respectivement.

Sur les 62 titres cotés, 22 ont terminé la semaine à la hausse, 33 sont demeurés stables et sept à la baisse. Les plus fortes hausses concernent : Harel Mallac Ltd (+14,62 %), Terra Mauricia Ltd (+13,64 %), Lottotech Ltd (+9,38 %), Mauritius Oil Refineries Ltd (+5,88 %) etLux Island Resorts Ltd (+5,88 %). Les plus fortes baisses concernent : Mauritius Chemical & Fertilizer Industry Ltd (-20,51 %), United Basalt Products Ltd (-2,91 %), Omnicane Ltd (-2,27 %), BlueLife Limited (-1,67 %) et MCB Group Limited (Pref) (-0,49 %).

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 252,86 points et 397,45 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs 49,2 milliards. Des transactions totalisant Rs 29,3 millions ont été enregistrées durant la semaine. Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont : The Bee Equity Partners Ltd, Kolos Cement Ltd, Livestock Feed Ltd, United Bus Service Ltd, Swan Life Ltd, Associated Commercial Ltd, ABC Motors Company Ltd, Phoenix Investment Company Ltd, Compagnie Immobilière Ltée et The Union Sugar Estates Co. Ltd. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 14,48 % et 27,36 %.