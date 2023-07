Ile Maurice: Catastrophes naturelles intenses - Maurice à haut risque

En tant que petite île insulaire, Maurice est vulnérable aux effets adverses du climat. Les «Database on Climate-related Risk Drivers» du ministère de l'Environnement, publiés lundi, ont identifié une série de facteurs de risque à laquelle Maurice sera exposée.

Cyclones : intenses sur des périodes plus courtes Il y a une tendance haussière du nombre de tempêtes atteignant la force d'un cyclone tropical, avec des vents supérieurs à 165 km/h ou plus. Au cours de la dernière décennie, chaque saison a connu au moins une intensification rapide ou explosive d'une tempête tropicale. Selon les projections, les chances qu'un cyclone tropical majeur se produise dans le bassin sud de l'océan Indien augmenteront de 18 % chaque décennie. D'autres projections préliminaires indiquent une intensification des cyclones sur des périodes plus courtes.

Inondations/«flash floods» : Plus fréquentes et intenses Les fortes précipitations entraînant de nombreuses crues soudaines (flash floods) au cours des mois d'été, de février et mars, ont augmenté. Selon les projections, les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les fortes pluies, les tempêtes et les crues soudaines, sont susceptibles de devenir de plus en plus fréquents et intenses.

En 2002, 200 zones sujettes aux inondations ont été identifiées, contre 450 en 2019. De novembre 2020 à avril 2021, quatre avertissements de fortes pluies/pluies torrentielles ont été émis et trois crues soudaines se sont produites. La Land Drainage Authority, qui a réalisé l'étude d'un Land Drainage Master Plan (LDMP), a identifié 305 zones inondables susceptibles d'évoluer, compte tenu de la dynamique de ces zones.

%

Glissements de terrain : hausse des cas Le rapport décrit les glissements de terrain comme étant le résultat d'une augmentation des précipitations sur des périodes plus courtes associée à d'autres facteurs, tels que la réduction ou l'absence de couverture végétale et les constructions à risque sur des terrains en pente. Maurice connaît actuellement un nombre croissant de cas de glissements de terrain.

Sous le Cyclone and Other Natural Disasters Scheme 2011/2012, 37 sites ont été identifiés, dont six ont été classés comme zones à risque. Les projections indiquent que Maurice est de plus en plus exposée aux glissements de terrain. Le LDMP en cours de finalisation aura pour objectif d'atténuer l'impact des inondations et d'avoir une gestion intégrée du risque d'inondation.

Sécheresse : diminution d'eau jusqu'à 13 % d'ici 2050 Les recherches démontrent que Maurice pourrait devenir une région pauvre en eau, d'ici 2030. Les projections indiquent que les ressources en eau utilisable pourraient diminuer jusqu'à 13 %, d'ici 2050, si aucune mesure n'est prise pour restaurer les bassins de captage d'eau. En effet, avec le changement climatique, il y a une augmentation de la fréquence des périodes de sécheresse. Selon les services météorologiques de Vacoas, les précipitations annuelles moyennes sur l'île ont diminué de 104 mm au cours des 70 dernières années, entre 1951 et 2020, par rapport à la période 1961-1990. L'analyse décennale montre une diminution de 7,7 % des précipitations au cours de la dernière décennie, de 2011 à 2020, par rapport à la décennie 1951-1960.

Un déplacement de la répartition spatiale des précipitations a également été constaté sur les différentes périodes climatologiques. Les deux zones de précipitations maximales, initialement situées sur le plateau central avec un maximum de 4 000 mm au sud-ouest, se sont rétrécies au cours des différentes périodes. De plus, ces deux zones maximales de précipitations se sont déplacées vers le nord-est. Les autres impacts observés sur les précipitations sont notamment un allongement de la saison sèche intermédiaire, une période de transition entre l'hiver et l'été, et un décalage du début des pluies estivales.

Montée du niveau de la mer : réduction des plages jusqu'à 20 mètres L'élévation du niveau de la mer devrait passer à 49 cm, d'ici 2100. L'érosion a réduit la largeur des plages autour de certaines zones côtières jusqu'à 20 mètres, au cours des dernières décennies. Le rapport fait mention qu'une augmentation annuelle de la température, associée à l'érosion des plages, peut entraîner une réduction des arrivées touristiques, représentant une perte de revenus pouvant atteindre USD 50 millions, d'ici 2050. Selon les observations, entre 1998 et 2007, le niveau de la mer s'élèverait de 18 à 59 cm, d'ici la fin du siècle. Pour Maurice, de 1991 à 2000, le niveau de la mer a augmenté de 11,9 mm au cours de la dernière décennie 2011-2020.

Température : jusqu'à deux degrés d'ici 2061-2070 Selon les projections, il fera encore plus chaud. En effet, la température devrait augmenter jusqu'à deux degrés, d'ici 2061-2070. Les observations indiquent que la température annuelle moyenne s'est réchauffée d'environ 1,39 degré au cours des 70 dernières années, de 1951 à 2020. Les températures nocturnes se sont réchauffées plus rapidement que les températures diurnes, soit une augmentation de 1,47°C et 1,35°C respectivement.

Acidification des océans et blanchissement : les coraux des parcs marins diminuent Les observations démontrent que des températures supérieures à 29°C entraînent le blanchissement des coraux. Il y a eu des épisodes successifs de blanchissement corallien depuis 2004 et ce, jusqu'à 2018-2019. Un blanchissement sévère des coraux, entraînant une mortalité massive des coraux, s'est produit en 2007 et en 2009. Il y a ainsi eu une diminution des fonctions protectrices des coraux du lagon contre la force des hautes vagues et leur capacité de régénération du sable. Selon les résultats, suivant une surveillance à long terme, le pourcentage de coraux vivant dans le parc marin de Blue-Bay et de Balaclava va vers une tendance baissière.

Biodiversité : 89 % de la flore endémique menacée Selon le National Biodiversity Strategy Action Plan (2017 -2025), plus de 100 espèces de plantes et d'animaux ont disparu et de nombreuses autres sont menacées. Maurice possède l'une des flores insulaires les plus menacées au monde et est très vulnérable à la perte de biodiversité. Dans l'ensemble, 89 % de la flore endémique locale est désormais considérée comme menacée et 61 des espèces indigènes du pays sont déjà classées comme éteintes. Les espèces animales menacées sont passées de 60, en 2004, à 89, en 2013. À l'heure actuelle, seuls 2 % de l'île sont sous forêt indigène (classée comme ayant plus de 50 % de couverture végétale indigène), la végétation indigène restante étant confinée aux terres marginales non-agricoles.

Marée noire : risques élevés Maurice est à proximité de l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Ce qui la rend vulnérable aux risques élevés de marée noire. L'on se souvient du naufrage du MV Wakashio, le 25 juillet 2020, provoquant la pire catastrophe écologique dans le sud-est de l'île. Le rapport de l'environnement note que les déversements d'hydrocarbures peuvent avoir un large éventail d'impacts sur l'environnement marin et sont souvent décrits comme des «catastrophes environnementales», avec des conséquences désastreuses prévues pour la survie de la flore et de la faune marines.

Afin de réduire le risque d'éventuels accidents maritimes, le gouvernement a établi des «zones à éviter» autour des côtes de Maurice et de Rodrigues, depuis décembre 2020. De plus, le National Oil Spill Contingency Plan 2003 a été révisé et est en cours de finalisation. Un plus large éventail de polluants marins autres que le pétrole a été pris en compte dans le nouveau plan national d'urgence, en cas de déversement d'hydrocarbures.

Produits chimiques et déchets dangereux : L'environnement menacé Même si aucun cas de déversement de produits chimiques n'a été enregistré à Maurice, l'utilisation de ces produits dans divers secteurs entraîne la production de déchets dangereux, rendant ainsi le pays vulnérable aux accidents de contamination de l'environnement et aux incendies. Une Waste Management and Resource Recovery Act a été promulguée, en avril, pour fournir le cadre réglementaire permettant d'assurer la gestion des déchets solides et dangereux, et une gestion durable des déchets.

Pollution de l'air : la santé humaine affectée Selon le National Climate Assessment, le changement climatique affectera davantage la santé humaine, avec l'augmentation de l'ozone troposphérique et/ou de la pollution atmosphérique par les particules à certains endroits. Elle est associée à de nombreux problèmes de santé, notamment une diminution de la fonction pulmonaire, et une augmentation des admissions à l'hôpital et des visites aux urgences liées à l'asthme.

Afin de protéger la qualité de l'air ambiant, les Environment Protection (Standards for Air) Regulations 1998 sont en cours de révision, pour être conforme aux directives de l'Organisation mondiale de la santé, de la Banque mondiale et de l'Union européenne. En 2010, le ministère de l'Environnement avait élaboré une stratégie afin d'établir un cadre pour la surveillance de la qualité de l'air, y compris l'élaboration d'un indice de la qualité de l'air, en utilisant un code couleur pour savoir si l'air d'une région est propre ou pollué.