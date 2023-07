Afrique de l'Ouest: Direction nationale de la BCEAO pour le Burkina Faso - un « aurevoir » d'honneur à Charles Luanga Ki-Zerbo

La direction nationale de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a organisé, dans ses locaux, le jeudi 6 juillet 2023, à Ouagadougou, une cérémonie en l'honneur du directeur national de la Banque pour le Burkina Faso, Charles Luanga Ki-Zerbo, admis à la retraite, le 1er juillet 2023. A l'occasion, son successeur, Armand Badiel, a été présenté à la communauté nationale.

9 janvier 2012-30 juin 2023. C'est le temps de fonction de Charles Luanga Ki-Zerbo, soit 11 ans et demi, à la tête de la direction nationale de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) pour le Burkina Faso. Succédé par Armand Badiel, un autre cadre de la Banque centrale, une cérémonie en son honneur a été officiellement organisée, le jeudi 6 juillet 2023, dans les locaux de la BCEAO, à Ouagadougou.

A l'occasion, son successeur ayant promis de relever les défis futurs, a été présenté à la communauté nationale. Cet évènement, rendant hommage à Charles Luanga Ki-Zerbo, admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er juillet 2023, a été patronné par le représentant du ministre de l'Economie, des Finances et de la Prospective, Nicolas Kobiané.

Il a également enregistré la participation des anciens Premiers ministres, Kadré Désiré Ouédraogo, Tertius Zongo et Paul Kaba Thiéba, d'anciens cadres de la BCEAO, des responsables des banques et établissements financiers du Burkina Faso, des travailleurs de l'agence principale de la BCEAO, à Ouagadougou, de la délégation spéciale de la capitale, des autorités coutumières et reli- gieuses, administratives et communales, des membres des familles du nouveau et de l'ancien directeur national de la BCEAO.

Pour Charles Luanga Ki-Zerbo, sa réussite dans sa mission se fonde sur l'apprentissage exigeant auprès des aînés dignement représentés. Il a aussi été reconnaissant à ses collègues et collaborateurs « compétents » et « dévoués » qui ont permis à la BCEAO d'atteindre des résultats satisfaisants, depuis ses origines, en particulier, l'africanisation des cadres, il y a 50 ans. Il a, par ailleurs, fait une mention spéciale aux relations de « bonne » qualité entre la BCEAO, les autorités burkinabè et ses partenaires clés.

La BCEAO au service des Etats membres

« La BCEAO, 60 ans après, contrairement à tant d'autres institutions sous régionales, est bien présente au service des Etats, des populations et est, ce que le gouverneur Charles Konan Banny a appelé, la neuvième économie », a laissé entendre Charles Luanga Ki-Zerbo.

Il a souhaité la bienvenue à son successeur tout en le conseillant de s'inspirer de l'expérience des « dignes » devanciers. Le représentant du ministre en charge de l'économie a salué le rôle opérationnel joué par la direction nationale de la BCEAO en appuyant l'économie nationale et celui de la BCEAO en général, pour le maintien de la stabilité financière et les financements de l'espace communautaire.

Il a loué les qualités de cadre excellent de banque de Charles Luanga Ki-Zerbo, qui, selon lui, trouvent leur fondement dans l'éducation qui lui a été inculquée par son illustre père, feu Pr Joseph Ki-Zerbo. Nicolas Kobiané s'est dit aussi confiant quant au choix de Armand Badiel pour succéder à M. Zerbo au regard de son parcours exceptionnel et de son expérience à la BCEAO.

« De 2012 à 2021, le secteur bancaire burkinabè, se positionnant comme le troisième marché de l'UEMOA, a connu la plus forte progression de ses actifs après celui de la Côte d'Ivoire avec une évolution annuelle de son patrimoine de 15,0% contre 13,8% pour le système bancaire de l'Union.

Ainsi, sa part de marché est passée de 13,2% en 2012 à 14,5% en 2021 suivant le rapport annuel de la Commission bancaire de l'UMOA », s'est réjoui le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina Faso (APBEF-BF), Diakarya Ouattara. Il a mis ces prouesses à l'actif de Charles Luanga Ki-Zerbo, à qui il a adressé la satisfaction des banques et établissements financiers.

Quant au directeur de l'agence principale de la BCEAO à Ouagadougou, Guillaume Camille Kaboré, il a renchéri que les atouts humains de Charles Luanga Ki-Zerbo ont été précieux pour accompagner l'appropriation par les acteurs du secteur financier burkinabè, des réformes importantes sous l'impulsion de la BCEAO, au tournant des années 2010.

Au cours de cette cérémonie voulue par le gouverneur de la Banque centrale, Jean-Claude Kassi Brou, tous ont émis le voeu de voir Charles Luanga Ki-Zerbo passer une paisible retraite après plus de 32 ans de loyaux services rendus à la nation burkinabè, la BCEAO, la commission bancaire de l'Union monétaire ouest- africaine (UMOA) et la profession bancaire.

Charles Luanga Ki-Zerbo intègre la BCEAO, en 1991 et devient inspecteur à la commission bancaire de l'UMOA puis chef du département de la supervision et des études bancaires. Il a occupé les postes de directeur du crédit au siège de la BCEAO et de secrétaire général de la commission bancaire de l'UMOA avec à la clé de nombreux diplômes d'écoles de commerce de Paris et du Royaume-Uni, après avoir servi à Dakar, en 1985, à la Société financière sénégalaise pour le développement de l'industrie et du tourisme.