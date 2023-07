Cote d'Ivoire: 2ème édition du forum d'affaires Côte d'Ivoire Business - Bruno Koné seduit les investisseurs français

Les opportunités dans la construction, la rénovation urbaine et des smarts cities présentées

Le ministre Bruno Nabagné KONE qui avait à ses côtés le ministre des Transports Amadou KONE, a ouvert le mardi 4 juillet dernier, à Paris, la 2e édition du Forum d'Affaires Côte d'Ivoire Business. Une tribune d'échange dédiée à la Côte d'Ivoire et organisée par Business France. Une occasion au cours de laquelle, les investisseurs français ont marqué leur intérêt pour des secteurs clés à forte potentialité en Côte d'Ivoire. « Notre population est majoritairement urbaine.

En dix ans, elle a été multipliée par deux. Aujourd'hui, près de 52% d'Ivoiriens, soit 15 millions de personnes, vivent dans les villes, faisant de la Côte d'Ivoire l'un des pays les plus urbanisés du continent », a dépeint dès l'entame de son allocation en qualité de chef de la délégation ivoirienne, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Au nom du gouvernement, Bruno KONE a rappelé tous les projets structurants en Côte d'Ivoire qui devraient nécessiter de l'intérêt en matière d'investissement directs étrangers (IDE).

Une opportunité que devra saisir le parterre d'opérateurs économiques qui constituait son auditoire, a insisté le chef de la délégation Ivorienne « La Côte d'Ivoire fait rêver à travers mes vastes chantiers de développement conduits par le président Alassane Ouattara (...) depuis une décennie, la Côte d'Ivoire a un taux de croissance annuel moyen de 7-8% sur la période 2012-2019, et ce, malgré les incertitudes dues à la covid-19 et la guerre en Europe du Nord (...) cela démontre la résilience et la robustesse de nos fondamentaux » a renchérit le ministre Bruno KONE qui rappelait ainsi aux investisseurs français, la stabilité du cadre macroéconomique ivoirien, gage de tout développement.

En guise d'illustration, le représentant du gouvernement ivoirien le boom enregistré dans le secteur des infrastructures, grâce à la réalisation de plusieurs grands projets structurants dans les transports (le projet du métro d'Abidjan, le projet d'extension de l'aéroport d'Abidjan). Des indicateurs de performance de l'économie ivoirienne à mettre à l'actif de la clairvoyance et de la rigueur dans la gestion de la gouvernance publique opérée depuis par le Président de la République et du Chef du gouvernement, Patrick Achi..

Cette cérémonie d'ouverture a été suivie d'un panel de haut niveau qui a réuni sur une même tribune, les Ministres Amadou KONÉ et Bruno Nabagné KONE qui ont exposé les potentialités de leur secteur d'activité respectifs. Au niveau de la Construction, Bruno Koné, a ,comme à l'accoutumé, séduit l'assistance avec sa parfaite maîtrise des enjeux de son département ministériel. Il a développé avec maestria les niches d'opportunités.

Il s'agit entre autre et l'important programme présidentiel des logements sociaux, avec un objectif de 150 000 logements à l'horizon 2025, le programme d'urgence des 25.000 logements, et le projet non des moins sur le développement des smart cities avec la création de trois villes nouvelles en Côte d'Ivoire. Des projets structurants qui ont suscité de l'intérêt aux investisseurs présents. « aujourd'hui les besoins de la Côte d'Ivoire, c'est 600 unités de logements.

Evidement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Cela va nécessiter le développement de plusieurs activités annexes notamment la fabrication de portes, des tuyauteries, de literie, de files électriques. Vous voyez toute de suite le potentiel que cela représente. C'est une réelle niche d'opportunités pour vous », a rassuré le Ministre de la Construction qui lance ici les sillons de la production locale industrielle de matériaux de construction.