Algérie: CGMP - Lancement d'un nouveau site web adapté à l'évolution numérique

ALGER — La Caisse de garantie des marchés publics (CGMP) a annoncé, jeudi, dans un communiqué, le lancement d'un nouveau site web, à l'occasion du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance et la jeunesse.

La caisse, placée sous la tutelle du ministère des Finances, a précisé que ce nouveau portail électronique, disponible via le lien: www.cgmp.dz, est doté d'une interface moderne, simplifiée et facile à utiliser, avec des caractéristiques adaptées à l'évolution numérique dans le domaine de la conception de sites électroniques".

Le nouveau site web, réalisé par des ingénieurs spécialisés de la caisse, regroupe tous les services et les produits que la caisse met sous la disposition des opérateurs économiques ayant des marchés publics, ajoute le communiqué, indiquant qu'en plus d'une carte interactive des projets financés, la caisse a alloué un nouvel espace à ses clients, qui leur permet de simuler, de manière discrétionnaire, la valeur de la facture ou le montant à payer, selon la caution ou l'avance obtenue auprès de la caisse".

La caisse a également précisé que grâce à ce nouveau site web, les promoteurs pourront à travers la fonctionnalité "Hissabi" s'inscrire et accéder au portail commercial qui permet à chaque entreprise souhaitant obtenir des produits de la caisse, de "télécharger et de transmettre facilement et rapidement tous les documents nécessaires pour constituer un dossier qui sera étudié à distance, sans avoir à se déplacer aux directions régionales ou aux antennes y relevant, et suivre tous les aspects du dossier après obtention de la caution requise, ainsi que d'autres avantages.

La CGMP vise, à travers le lancement de ce nouveau site électronique, à "fournir un environnement numérique sûr et efficace pour ses clients et tous ceux qui souhaitent accéder à ses services, conformément aux exigences de l'heure", précise la source, indiquant que la Caisse a également consacré à ses clients, via cette plateforme, un espace qui fournit une réponse à la plupart des questions courantes sur ses activités.

Ce nouveau site web se veut une "première étape" vers la concrétisation du projet de la CGMP, qui consiste à lancer une agence virtuelle numérique dédiée aux marchés publics et à ériger la Caisse en un pôle consultatif, de formation et un centre de rayonnement dans le domaine des marchés publics, et ce, sous la supervision du ministère des Finances, ajoute-t-on de même source.

Lancé dans le cadre des orientations des autorités supérieures du pays, ce nouveau site électronique figure parmi les solutions numériques en vue de la modernisation et de la réalisation de la mutation numérique du secteur financier, ainsi que de la plupart des institutions et administrations publiques, conclut la source.