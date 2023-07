Algérie: Fête de l'Indépendance - Plus de 45.000 logements et aides à l'habitat rural distribués au centre du pays

TIZI-OUZOU — La célébration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale qui se poursuit à travers le territoire national, a été marquée jeudi par la distribution de plus de 45.200 logements et décisions d'aides à l'habitat rural, à travers les wilayas du centre, lors de cérémonies imprégnées d'une ambiance festive créée par les heureux bénéficiaires.

A Djelfa, où la cérémonie a été marquée par la présence du Directeur général du Logement au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Merdjani, 7.676 logements et décisions ont été distribués, dont 4 329 décisions d'attribution de terrain, 3.120 aides à l'habitat rural.

En outre, les bénéficiaires des 63 logements publics locatifs (LPL) de Hed S'hari, ainsi que des 68 logements promotionnels aidés (LPA) et 96 de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) du chef-lieu de wilaya ont reçu leurs clés.

Il a ajouté que l'opération de distribution s'inscrit dans un programme national total qui comprend 150.000 unités de différents segments. Les efforts se poursuivent pour la concrétisation des différents programmes décidés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la période 2020/2024 d'une consistance totale de 1 million de logements, dont plus de 60% est destiné aux habitants des zones rurales afin de garantir l'équilibre régional et la justice sociale entre les différentes régions du pays, a-t-il assuré.

%

Le plus important quota des logements et décisions a été distribué à Boumerdes au profit de pas moins de 9.200 bénéficiaires. Sur ce total, 2.400 sont des logements publics locatifs (LPL) répartis sur 12 communes, 5.443 unités de la formule location-vente et 1170 aides à l'habitat rural.

A cela s'ajoutent 360 logements destinés au relogement des familles occupants des chalets à Cap Djenat, Naciria, Beni Amrane et Sidi Daoud.

Un quota de 2.358 logements de différentes formules a été distribué dans la wilaya d'Ain Defla. Il s'agit de 709 LPL, 75 LPA et d'un quota de 558 unités de logements de la formule location-vente. 16 logements de la promotion immobilière libre ont également été distribués outre 1.000 décisions d'attribution d'aides à l'habitat rural.

A Médéa, 3.480 logements toutes formules confondues ont été distribués, et une opération de relogement a touché 94 familles qui vivaient dans des constructions insalubres situées au niveau des quartiers Guerguara et Damiette.

Par ailleurs, plus de 1200 dont 260 LPL, 120 LPA, 383 AADL et 500 aides à l'habitat rural ont été distribué à Chlef, où le programme en cours de réalisation est d'une consistance totale de 6.295 unités dont 1.086 LPL, 2.855 LPA et 2.354 unités location-vente.

A Blida, 5.504 logements et décisions d'attribution d'aides au logement ont été remis à leurs bénéficiaires. Il s'agit de 3 664 logements de la formule location-vente, 1 130 unités LPL et de 720 LPA. A noter que 151 logements réservés aux blessés, veuves et ayant droits des fonctionnaires du ministère de la Défense nationale ont été distribués.

A Tipasa 4 405 logements ont été distribués, dont 1 989 AADL, 1 392 LPL 24 LPA. En outre, 1 000 décisions d'aide à l'habitat rural ont été remises à leurs bénéficiaires, alors qu'à Tizi-Ouzou 2.331 logements publics locatifs ont été attribués lors d'une cérémonie durant laquelle 400 bénéficiaires ont reçu les clés de leur nouveaux logements.

Dans la wilaya de Bouira, la distribution a concerné 2.322 logements et décisions dont, 1492 LPL, 227 logements location-vente, 190 LPA et 413 aides à l'habitat rural.

Dans la wilaya de Bejaia, 2.200 unités publiques locatives, 596 logements location-vente, 100 LPA réalisés au nouveau pôle urbain Ighzer Ouzarif ont été distribués et 1.500 décisions d'aide à l'habitat rural remises à leurs bénéficiaires.