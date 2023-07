Algérie: Le travail de proximité pour impliquer les jeunes dans la dynamique socio-économique

MEDEA — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a mis l'accent, jeudi à Médéa, sur l'importance du travail de proximité afin d'impliquer davantage les jeunes dans la dynamique socio-économique du pays.

M. Hidaoui, qui s'exprimait lors d'une rencontre regroupant les délégués communaux du Conseil supérieur de la jeunesse de la wilaya de Médéa, a insisté sur l'importance du travail de proximité qui "doit être mené de manière permanente et régulière, et en concertation avec les représentants locaux de l'administration, afin que ce travail puisse déboucher sur des solutions aux doléances et aux préoccupations des citoyens", a-t-il estimé.

Il a assuré que les actions de son institution s'inscrivent dans une démarche participative et en harmonie avec celles émanant de ses partenaires, précisant que le but recherché est de parvenir à garantir la prise en charge des attentes des différentes composantes de la société, mais plus particulièrement de la jeunesse qui constitue l'avenir du pays, et les amener à participer à la construction du pays.

"L'intérêt accordé par les autorités du pays à la jeunesse doit nous inciter, en tant que Conseil, à tout mettre en oeuvre pour marquer notre présence sur le terrain et être en contact direct avec la société, en particulier les jeunes, tout en restant constamment mobilisé", a-t-il expliqué.

Il a rappelé, à l'occasion, les efforts déployés par les hautes autorités du pays pour impliquer les jeunes dans la dynamique que connaît le pays.

M. Hidaoui a appelé, par ailleurs, les membres des instances locales du Conseil supérieur de la jeunesse a "consacrer le principe de dialogue, de concertation et de communication" dans toute démarche pour créer les meilleures conditions de prise en charge des problèmes soulevés par le citoyen et parvenir à gagner sa confiance, a-t-il fait observer.