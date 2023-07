Nigeria: Victor Osimhen - « Un immense honneur de jouer sous Mourinho »

Dans une interview au Nigéria, Victor Osimhen révèle toute son admiration pour l'entraîneur légendaire portugais José Mourinho.

L'attaquant de 24 ans est devenu cette année le premier Africain à décrocher le titre de meilleur buteur de Serie A grâce à ses 26 buts lors de la campagne 2022-23. Le joueur de Naples en a marqué deux de ses réalisations contre l'AS Rome. Le premier lors du succès 1-2 à l'Olimpico et l'autre quand ils ont gagné 1-0 au Maradona.

« Après que quelqu'un a marché sur mon poignet et qu'il a nié, il (Mourinho, ndlr) est venu vers moi et il a dit: 'Bon but, mais ne faites pas ça. N'essayez pas de plonger. Continuez ainsi; vous êtes sur la bonne voie. Je lui ai dit que je ne fais pas de simulations. Jai été poussé, et je lui ai montré ma main. Et il a dit, 'Continuez' », a déclaré Victor Osimhen à Soccernet.ng.

Evidemment, ces simples propos de José Mourinho ont été très précieux pour la star nigériane. « Entendre ce genre de compliment de Mourinho, en plein milieu du match, pour moi, c'est une sensation incroyable. Croyez-moi, c'est une sensation incroyable. Venant de quelqu'un de ce genre d'homme, le meilleur au monde si je ne me trompe pas, pour moi, c'est juste le carburant dont j'ai vraiment besoin pour continuer », lit-on.

« Je pense que chaque attaquant en herbe, surtout quand vous êtes jeune, si vous avez l'opportunité de jouer sous Mourinho, je pense que c'est un immense honneur car il a façonné de nombreux attaquants de classe mondiale. Didier Drogba a joué sous lui. Et nous savons en quel genre de bête il l'a réellement transformé. Et il a livré pour lui. Donc, pour moi, c'est un grand privilège que Mourinho m'ait parlé au milieu du match et m'ait fait ce compliment. C'est énorme pour moi », a poursuivi Victor Osimhen.