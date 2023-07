Nigeria: Cyriel Dessers chez les Rangers, « L'histoire du club est énorme ! »

Après avoir signé officiellement un contrat de quatre ans avec les Glasgow Rangers ce jeudi, Cyriel Dessers révèle les raisons pour lesquelles il a préféré l'équipe écossaise. « L'histoire du club, des fans, du stade, c'est énorme. »

Cyriel Dessers va poursuivre sa carrière chez les Rangers. L'attaquant vient de Cremonese en Serie A où il a passé une campagne mitigée. « Je suis vraiment heureux, c'est un grand soulagement d'être enfin ici. Il y a eu de longues journées et des journées stressantes. Cependant, c'est un sentiment formidable d'être enfin ici », a déclaré la star nigériane après sa signature.

Le joueur de 28 ans quitte le Calicio après avoir signé sept buts et deux passes décisives en 29 apparitions entre la Serie A et la Coupe d'Italie. Pour relancer sa carrière, le meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence en 2021-22, a choisi les Glasgow Rangers qui détiennent un record mondial en Scottish Premiership de 55 titres ainsi que 34 sacres en Coupe d'Ecosse, 27 en Coupe de la Ligue et une Coupe des coupes de l'UEFA.

« L'histoire du club, des fans, du stade, c'est énorme ! Mais, à côté de ça, je regarde ce qui est ici en ce moment. J'ai eu de très bonnes discussions avec Michael Beale sur ses plans, les idées de ce qu'il veut de temps en temps. Le terrain et j'ai pensé que cela pourrait être un très bon choix pour moi et pour l'équipe. Donc, je suis heureux d'être ici », a poursuivi Cyriel Dessers.

Du haut de ses quatre sélections et un but avec les Super Eagles du Nigéria, Cyriel Dessers est lié aux Rangers jusqu'en 2027. Sa nouvelle équipe a fini deuxième du championnat écossais la saison dernière, avec sept points de retard sur leur rival de Glasgow et champion, le Celtic.