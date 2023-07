Tunisie: Programme complet du 57e Festival International de Carthage

CARTHAGE — Le comité d'organisation du Festival International de Carthage (FIC) a tenu, jeudi soir, une conférence de presse au Musée national de Carthage au cours de laquelle il a dévoilé le programme complet de cette 57ème édition du FIC prévue du 14 juillet au 19 août 2023 à l'Amphithéâtre romain de Carthage.

« Mahfel » nouveau spectacle de Fadhel Jaziri placé sous la direction artistique de Haithem Hadhri fera l'ouverture du festival. La soirée de clôture du FIC sera avec un spectacle égyptien du chanteur Mohamed Hamaki.

Depuis sa création en 1964, le FIC a toujours constitué une plateforme pluridisciplinaire pour la promotion de la culture et des créations des artistes confirmés et émergents issus des quatre coins du monde. Il propose une programmation axée sur la musique et ouverte sur théâtre, le cinéma, le ballet et les arts de la scène.

Dirigé pour la deuxième année consécutive par l'artiste pluridisciplinaire Kamel Ferjani qui est musicien, compositeur et chef d'orchestre, le FIH est organisé par l'Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA), relevant du ministère des Affaires Culturelles.

Le festival se tient chaque année à l'Amphithéâtre romain de Carthage au coeur du site archéologique de Carthage qui est classé depuis 1979 au patrimoine mondial de l'Unesco.

%

Voici la liste compète des spectacles programmés au FIC 2023 :

Vendredi 14 juillet :

Spectacle "Mahfel" de Fadhel Jaziri (Tunisie)

Dimanche 16 juillet :

Spectacle « La nuit du rire à Carthage » (Tunisie, France)

Mardi 18 juillet :

Spectacle "Barzakh" du groupe de rock Carthagods (Tunisie)

Mercredi 19 juillet :

Le chanteur Mortadha (Tunisie)

Le chanteur Douzi (Maroc, Belgique)

Vendredi 21 juillet :

La chanteuse Buika (Espagne)

Samedi 22 juillet :

Le chanteur Ahmed Saad (Egypte)

Lundi 24 juillet :

Spectacle de musique de films et de séries TV « Nostalgia » de Rabii Zammouri (Tunisie)

Mardi 25 juillet (fête de la République):

Spectacle « Ziara 2 » de Sami Lajmi (Tunisie)

Mercredi 26 juillet :

« Nordo Show » du rappeur Nordo (Tunisie)

Vendredi 28 juillet :

Spectacle de chant du Sud « Sandida » de Raouf Maher (Tunisie)

Samedi 29 juillet :

Le chanteur Nassif Zeitoun (Syrie)

Dimanche 30 juillet :

Le chanteur Ben Harper (USA)

Mardi 1er août :

Soirée hommage « Angham fi dhekra 2 » (Tunisie)

Mercredi 2 août :

Groupe de rap « Bigflo & Oli » (France)

Vendredi 4 août :

Trio Joubran (Palestine)

Trio Taksim (Turquie)

Samedi 5 août :

Le chanteur Ragheb Alama (Liban)

Dimanche 6 août :

La chanteuse Souad Massi (Algérie)

Nesrine Jabeur, guitariste, compositrice et interprète (Tunisie)

Mardi 8 août :

Le chanteur Rag'N'Bone Man (Royaume-Uni)

Mercredi 9 août :

Ningxia Performing Arts Group (Chine)

Vendredi 11 août:

Le chanteur Saber Rebai (Tunisie)

Samedi 12 août :

Spectacle « Rboukh » de Hatem Lajmi (Tunisie)

Spectacle d'un groupe de musiciens « Erkez Hip Hop » (Tunisie)

Dimanche 13 août (Fête de la femme):

La chanteuse Latifa Arfaoui (Tunisie)

Mardi 15 août (Soirée Africaine):

L'artiste afropop nigériane Yemi Alade

L'artiste ivoirien Ticken Jah

Mercredi 16 août :

La chanteuse Yosra Mahnouch (Tunisie)

Jeudi 17 août :

One-man-show VISA de Karim Gharbi (Tunisie)

Samedi 19 août :

Le chanteur Mohamed Hamaki (Egypte)