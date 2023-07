Ile Maurice: Etre dirigeant bénévole, est-ce si difficile ?

Partout dans le monde, des milliers d'associations, de fédérations et d'organisations publiques ou privées oeuvrent dans le social ou dans le sport. Elles s'engagent à la vie associative tout en assurant son éclosion et son développement. Dans le concret, pour ce faire, elles ont besoin d'hommes et de femmes (volontaires dans la plupart des cas) pour mener à bon port leur mission.

On parle souvent de bénévolat. Des personnes bénévoles qui souhaitent s'engager sur le long terme et surtout en fonction des besoins et des appétences. Quelle est vraiment la définition du mot bénévolat : «Est bénévole toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial.»

L'engagement de cette personne, qui devient par la même occasion dirigeant, est très significatif. Dans le sport, outre l'action de diriger/«manager», cette personne est aussi appelée à faire connaître et développer la discipline qu'elle défend. Il arrive que certains dirigeants ne soient pas des pratiquants sportifs à part entière. Ils peuvent cependant être les parents d'enfants adhérents au club/association ou un amoureux et un passionné de la discipline. Mais, il y a ceux qui sont déjà dans le giron et qui maîtrisent, de par leur expérience, le sujet. Ils ont déjà acquis les valeurs humaines de respect, de tolérance, de convivialité et de vivre ensemble qui peuvent justement guider les autres dirigeants bénévoles dans leur quête de perfection.

D'ordinaire, quand quelqu'un entreprend quelque chose, il le fait par amour, voire par passion. De nos jours, le bénévolat n'est plus ce qu'il était. Nous avons l'impression qu'être dirigeant est devenu un jeu de pouvoir et d'argent. Pour certains, leurs intérêts personnels passent bien souvent en premier au détriment des sportifs/athlètes. Ils ont été obnubilés et attirés par l'appât du gain. Quels seront mes bénéfices et avantages ? Mon prochain voyage est programmé pour quand ? La présence de grosses sommes d'argent, l'autonomie et l'absence de démocratie dans le «management», sont autant de facteurs qui dévient certains dirigeants du droit chemin.

Depuis ces dernières années, la jeunesse sportive ne s'y retrouve plus dans ce système où le pouvoir et l'argent dictent tout. Il est, certes, vrai que sans argent, le sportif n'avancera pas. L'argent ne doit servir que pour permettre à l'athlète en question de travailler et de progresser dans un environnement sain.

L'heure est donc venue pour nous de mener une réflexion sur l'engagement réel et la valorisation de ces dirigeants bénévoles, avec tous les acteurs concernés. Il nous faut aussi encourager davantage des jeunes ou des adeptes amoureux du sport (à la retraite) vers ces institutions sportives. Ce sera l'occasion pour eux d'acquérir de nouvelles compétences, de développer l'initiative et l'esprit de responsabilité...