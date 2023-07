Afrique Australe: Football - Cosafa Cup - Un Club M revanchard contre le Lesotho

Un premier match rempli d'enjeu. Maurice affrontera le Lesotho aujourd'hui à 17 heures dans ce qui s'inscrit dans sa joute inaugurale de l'édition 2023 de la Cosafa Cup.

Les quadricolores visent un premier succès, histoire de confirmer ce qui a été entrevu durant le tournoi des quatre nations il y a quelques semaines. Ce sera aussi le bon moment pour les troupes de Fidy Rasoanaivo de prendre leur revanche sur le Lesotho, une équipe qui avait battu le Club M l'an dernier en phase de groupes (2-1).

Le hasard a voulu que ce soit le milieu de terrain Gordy Prosper qui avait marqué le but contre le Lesotho l'an dernier. C'était d'ailleurs l'unique réalisation des Mauriciens au cours de la précédente édition. Le joueur est actuellement aux soins intensifs après un grave accident de la route dont il a été victime en début de semaine. On ne peut que souhaiter qu'il retrouve rapidement le rectangle vert.

Il est désormais l'heure pour le Club M de confirmer. Il y a trois semaines, cette sélection avait fait chavirer le coeur de la population en remportant deux victoires dans le tournoi des quatre nations que Maurice avait abrité. Il y a surtout eu de la qualité dans le jeu des quadricolores. On dira également que l'apport des binationaux à l'instar de Lindsay Rose ou encore de Kevin Bru et autre Jeremy Villeneuve a beaucoup contribué à stabiliser le jeu des locaux. Mais en Afrique du Sud ce sera une autre paire de manches. Déjà ces joueurs cités plus haut ne seront pas présents comme attendu. Ensuite, les équipes qui s'avancent ont toujours su tirer leur épingle du jeu dans cette compétition. Ils possèdent des arguments solides et plusieurs rencontres dans les jambes.

%

Du côté de Maurice, un groupe de 23 éléments a été choisi pour affronter respectivement le Lesotho, l'Angola et le Mozambique. Parmi les joueurs retenus au sein du Club M, on retrouve plus ou moins la même structure qui a porté ses fruits il y a deux semaines comme Damien Balisson et Wilson Mootoo dans les couloirs ou Kengy Saramandif et les frères Aristide dans un rôle plus offensif. Le gardien Kevin Jean-Louis devrait une nouvelle fois tenir le premier rôle dans les cages. Il vient d'effectuer un retour en forme qui donne de nouveau de l'assurance derrière.

En revanche, les Mauriciens qui évoluent à La Réunion ont été intégrés dans l'effectif comme Ashley Nazira, l'inamovible Emmanuel Vincent et Fernando Jackson. Adel Langue, qui poursuit sa carrière en France, sera présent en Afrique du Sud. Sur le front de l'attaque, le premier nommé cherchera à battre le record de Kersley Appou.

Ce dernier est le meilleur buteur mauricien dans la compétition avec quatre buts à son actif. A noter que le ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs a injecté une somme de 2 284 000 pour financer ce déplacement. Le ministère a également dépêché un représentant sur place en la personne de Ranjeev Boodnah, Senior Sports Officer et responsable du dossier football au sein du ministère des Sports. La délégation mauricienne est hébergée au Garden Court South Beach.

La sélection

Gardiens : Kevin Jean-Louis, Jininio Darbon, Loïc Michel

Défenseurs : Francis Rasolofonirina, Steeler Hortance, Emmanuel Vincent, Damien Balisson, Wilson Mootoo, Jordan François, Pascal Colin, Walter St-Martin

Milieux de terrain : Adel Langue, Fernando Jackson, Hans Patate, Stephan Nabab, Fabrice Brasse, David Aristide, Yannick Aristide, Kengy Saramandif, Adrien François

Attaquants : Ashley Nazira, Adrien Botlar, Aurélien François

Staff technique

Entraîneur : Fidy Rasoanaivo

Assistant : Sakoor Boodhun

Préparateur physique : Geraldo Marc

Entraîneur des gardiens : Ricardo Adélia

Physio : Abdool Maudarbacus

Chef de délégation : Vikash Mootooveeren

Représentant du ministère : Ranjeev Boodnah