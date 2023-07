Sénégal: Préparation afrobasket féminin - Tapha Gaye réduit son groupe à 14 joueuses

Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine Moustapha Gaye a arrêté hier, mercredi 5 juillet, son groupe pour le reste de la préparation en direction de l'Afrobasket féminin qui se jouera du 28 juillet au 6 août. De 19 joueuses à l'entame du stage à Dakar, la présélection est passée à 14 joueuses avec un dosage de joueuses expérimentées et de jeunes espoirs. En somme, une équipe avec « des joueuses de qualités » qui, selon le sélectionneur, est très compétitive pour aller défier le gotha du basketball africain.

Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine Moustapha Gaye a dégagé hier, mercredi 5 juillet, son groupe de performance en direction de l'Afrobasket prévue du 28 juillet Au 6 août à Kigali. De 19 joueuses au début stage de préparation, la présélection est finalement passée à 14 joueuses. «Nous avons mis des critères et nous sommes restés figés sur les critères d'évaluation. Une équipe, c'est d'abord une complémentarité, c'est du talent mais aussi de la complémentarité entre les lignes et la polyvalence», a expliqué le coach des Lionnes lors de la publication de la liste.

Moustapha Gaye affirme avoir ainsi mis en avant des critères comme la polyvalence, l'endurance mais surtout l'expérience. Autant d'atouts que l'on voit avec la présence de joueuses expérimentée de la trempe d'Aya Traoré, Oumou Khayri Sarr, Fatou Dieng, Oumou Kalsoum Touré, Yacine Diop ou encore Couna Ndao. Mais aussi de jeunes novices et prometteuses joueuses comme Arame Niang, Mathilde Diop, Fatou Pouye, Sokhna Fatou Sylla, Fatou Diagne et Aicha Niang qui vont vers leur première grande compétition internationale.

%

« Nous avons beaucoup pensé travailler sur la polyvalence. Parce que là où il faudra avoir de l'expérience, nous avons aussi besoin de jambes. La compétition africaine est dure. Il faut des jambes pour soutenir les efforts constants tous les jours. Je disais que toutes les 19 joueuses méritaient d'être dans la liste des 14. Mais, des choix ont été faits», soutient-il.

La naturalisation de l'Américain Cierra Dillard demandée

Avant de confectionner sa dernière liste des 12 joueuses, Moustapha Gaye souhaite diligenter la naturalisation de la meneuse américaine Cierra Dillard afin de lui permettre de jouer pour le Sénégal. La joueuse américaine sera cependant ainsi en concurrence avec la binationale Lena Timéra pour l'octroi du poste de meneuse. «Pour Cierra Dillard, je souhaite que sa naturalisation soit actée. On nous dit que c'est en bonne voie. C'est une très bonne joueuse.

Elle évolue au même poste que Léna Timéra. J'ai préféré convoquer les deux. Au dernier moment, on va choisir la meilleure. Cierra (Dillard) ne peut pas seule nous faire gagner l'Afrobasket. C'est une bonne joueuse qui, j'espère participera et aidera l'équipe. Elle participera à notre épanouissement. Je luis disait tantôt que tu ne peux pas venir au Sénégal et penser que tu vas nous faire gagner. C'est ensemble que l'on va y arriver.

Elle est dans une dynamique et elle est extraordinaire. Elle est dans un bon état d'esprit. Maintenant, essayer de voir qui, entre les deux, qui répondra à notre attente et nous permettra d'élever un peu notre niveau de jeu», renseigne-t-elle.

«On est sur la bonne voie pour avoir une équipe très compétitive»

Le technicien sénégalais estime que l'équipe du Sénégal est sur la bonne voie pour faire une bonne Afrobasket. «On est sur la bonne voie pour avoir une équipe très compétitive pour aller défier le ghota du basketball africain. J'ai attendu la déclaration de certaines joueuses. C'est bien d'aller pour gagner. On doit se donner les moyens de gagner. Les déclarations d'intention ne servent à rien du tout. A la place, il faudra beaucoup travailler dans l'humilité, dans la sérénité et avoir des arguments pour gagner. La victoire ne se décrète pas.

Toutes les équipes qui seront au Rwanda, viendront pour gagner. Mais, nous allons défendre crânement nos chances », note Moutapha Gaye.

«Cette année, on a une belle équipe. J'ai été agréablement surpris par la qualité des joueuses, leur détermination. J'ai bon espoir. Mais, en terme d'objectif, il faut y aller doucement pour protéger cette équipe du Sénégal. Mais, on ira pour gagner chaque match. Que ce soit contre le Mali, l'Ouganda ou le Nigéria. Nous n'avons pas d'état d'âme à ce niveau. Quand on prend le drapeau du pays, il faut aller défendre les couleurs du pays. Mais, il faut y aller mollo-mollo», ajoute-t-il.

Après avoir renoncé au tournoi de Kansas aux Etats-Unis, les Lionnes vont se contenter de deux amicaux contre le Rwanda et l'Egypte en terre rwandaise. «Kansas faisait partie de notre plan. Cela devrait nous permettre d'avoir cinq matchs avant d'aller directement à Kigali. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Nous avons immédiatement pris contact avec la Côte d'Ivoire, l'Angola, le Mozambique, l'Egypte et le Rwanda pour avoir des matchs à Dakar.

On n'a pas pu les avoir mais nous avons décroché deux matchs amicaux au Rwanda avant la compétition. Nous espérions rejoindre Kigali une semaine avant le début de l'Afrobasket pour nous acclimater à l'altitude et jouer les deux matchs avec elle, avant de rejoindre Kigali», précise le coach du Sénégal.

Liste des 14 joueuses

Meneuses : Lena Timeira, Cierra Janay Dillard, Fatou Dieng.

Arrières : Yacine Diop, Couna Ndao

Ailières : Aya Traore, Mathilde Diop, Fatou Pouye, Sokhna Fatou Sylla.

Pivots : Oumou Khairy Sarr, Oumou Kalsoum Toure, Fatou Diagne, Arame Niang et Aicha Ndour.

Sont recalées: Madjiguene Sène, Aminata Fall, Marème Dramé.