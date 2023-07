Sénégal: SOS/Paix salue la décision du président Macky Sall de ne pas se présenter à la présidentielle de 2024

Dakar — La Synergie des organisations de la société civile pour la paix (SOS/Paix) a salué jeudi la décision du président Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat et a invité tous les acteurs politiques à cultiver la paix.

"Cette forte décision dénote la grandeur et des institutions et des hommes qui les incarnent et prouve une fois de plus que le Sénégal est une grande nation, un exemple en matière de transition et d'alternance démocratique en Afrique et dans le monde", a salué leur porte-parole, Djibril Gningue, au cours d'un atelier de restitution des conclusions du dialogue politique national.

Le président de la République a déclaré lundi dernier au cours d'une allocution à la Nation que sa décision »longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024".

Au nom de ses collègues, Djibril Gningue invite les acteurs politiques de tous bords à "s'inscrire dans cette dynamique de culture de la paix et de respect de nos institutions pour garantir à notre pays une paix durable, des élections libres, transparentes et démocratique".

La Synergie des organisations de la société civile pour la paix (SOS/Paix) invite les futurs candidats à des débats programmatiques. "Nous pensons que cette élection du 24 février 2024 devrait être l'occasion d'un débat programmatique entre les différents candidats", a souligné M. Gningue.

Selon lui, cela va permettre aux Sénégalais d'élire un président de la République sur "la base d'un programme".

Djibril Gningue et ses camarades pensent que cette démarche va permettre "de consolider les acquis de notre pays aux plans démocratique, économique, social et culturel (...)". Elle va également aider le pays à "sortir de la transition historique qu'il traverse depuis 1960 entre l'indépendance formelle acquise et la souveraineté dans les différents domaines, agricole, alimentaire, industrielle (...)

Ils estiment que "tant que notre pays n'a pas sa souveraineté dans ces différents domaines, il sera toujours dépendant et restera dans le sous-développement". Ils ont qualifié leur participation au dialogue national de "réussite totale".