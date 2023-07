Burkina Faso: Hadj 2023 - 430 pèlerins de retour à Ouagadougou

Le premier vol retour des pèlerins burkinabè du Hadj 2023 a atterri à l'Aéroport international de Ouagadougou, hier mercredi 5 juillet 2023, à 23 h 05 mn.

Ils étaient 430 pèlerins pour ce premier vol retour au Burkina Faso, après l'accomplissement du 5e pilier de l'Islam à La Mecque, en Arabie saoudite. A leur descente d'avion, la joie d'un retour au pays natal et de retrouver les siens se lisait sur les visages de ces fidèles musulmans. Pour le ministre délégué Mahamadou Sana, cet accueil témoigne du soutien aux frères et soeurs musulmans qui sont allés effectuer un acte noble et louable que constitue le 5e pilier de l'Islam.

« Puisse Allah exaucer leur pèlerinage, agréer leurs prières, exaucer également leurs invocations. Nous sommes convaincus qu'étant à La Mecque, ils ont pensé au pays, ils ont prié pour le pays, pour que le retour de la paix et de la sécurité soit effectif », a indiqué le ministre délégué, chargé de la Sécurité. Le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, El hadj Oumarou Zoungrana, a dit sa satisfaction d'accueillir ces premiers pèlerins après leur séjour en Terre Sainte, tout en remerciant Allah de les avoir accompagnés.

El hadj Oumarou Zoungrana a relevé que cela faisait presque trois ans que les Burkinabè ne sont pas allés à La Mecque du fait des restrictions liées à la maladie à Coronavirus. Pour El hadj Boukary Traoré, représentant le président du Comité de suivi, le pèlerinage s'est bien passé dans l'ensemble. Et le point culminant de ce Hadj, a-t-il dit, a été Arafat qui a eu lieu le 27 juin où tous les pèlerins burkinabè ont été invités à prier et à faire des bénédictions pour que la paix et la sécurité reviennent au pays.

Il a souligné que pour ce qui concerne le retour des autres pèlerins, il y aura 13 vols à Ouagadougou et 04 à Bobo-Dioulasso. Jusqu'au 18 juillet 2023, les 8 143 pèlerins burkinabè seront de retour au pays, ce, après un séjour de 5 semaines en Terre sainte d'Arabie saoudite où ils ont effectué le Hadj, 5e pilier de l'Islam. Selon un premier rapport du Comité national de suivi du pèlerinage à La Mecque, l'organisation s'est bien déroulée dans son ensemble et beaucoup de prières et d'invocations ont été faites pour le retour de la paix et la sécurité dans notre pays.