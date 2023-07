Sénégal: Présidentielle de 2024 - Pr Daouda Ndiaye se lance dans la course

Philanthrope reconnu qui oeuvre dans le social et l'amélioration des conditions de vie avec son mouvement « ACTIONS », le Professeur Daouda Ndiaye, chef du département de parasitologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ambitionne d'élargir ses oeuvres à travers toute l'étendu du territoire national.

En effet, pour ce faire, le spécialiste en parasitologie entend se lancer dans la course à la magistrature suprême. Et le candidat indépendant de déclarer : « Aujourd'hui beaucoup de défis nous attendent. Défis que nous devons relever ensemble. Et c'est pourquoi je voudrais déclarer ma candidature à l'élection présidentielle de 2024 ».

Toutefois, après avoir salué les réalisations des présidents qui se sont succédés à la tête du pays, notamment le président Léopold Sédar Senghor, le président Diouf, le président Wade et l'actuel président Macky Sall, le Pr Daouda Ndiaye entend s'appuyer sur ces mêmes réalisations afin d'asseoir un développement au Sénégal. Et de souligner : « Je compte m'appuyer sur leurs réalisations pour asseoir un programme de développement durable pour le Sénégal. Au-delà de ces réalisations, nous comptons consolider les acquis démocratiques, qui font aujourd'hui du Sénégal une référence au plan mondial. ».

Considérant son parcours et ses relations au niveau national et international comme un atout pour mener notre Sénégal vers le développement, le candidat à la candidature de l'élection de 2024 est d'avis que son programme trouvera écho favorable chez les populations. Et le Pr Ndiaye de dire « Nous sommes sûrs et certains que notre programme sur lequel nous avons travaillé depuis plusieurs mois sera à votre provenance et nous allons le partager prochainement. »