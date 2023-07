Madagascar: Nations Unies - 141 millions de dollars d'aides décaissées en 2022

Malgré les effets négatifs conjugués à un contexte international difficile et à une conjoncture nationale marquée notamment par des intempéries, Madagascar et les Nations Unies ont réalisé une bonne performance dans les actions menées pour la réalisation des objectifs pour le développement durable (ODD)

En termes financiers, les résultats se manifestent par un décaissement totalisant 141 millions de dollars en 2022.

Résultats concrets

Ces actions entrent dans le cadre du Plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (UNSDCF) pour la période 2021-2023 dont la réunion du Comité de pilotage a eu lieu, hier au Carlton Anosy. Selon les explications du Coordinateur résident du Système des Nations Unies à Madagascar, Issa Sanogo, sur les 206 millions de dollars de ressources requises pour 2022, 171 millions de dollars étaient disponibles, soit 83% du total dont 141 millions de dollars effectivement dépensés.

Les efforts pour 2022 ont été axés sur les ODD 2 (faim zéro), 3 (bonne santé), 4 (éducation de qualité) et 6 (eau propre et assainissement). Comparés aux autres ODD dans lesquels le SNU investit, vu leur nature intégrée, il s'agit d'objectifs pour lesquels le pays est confronté à des défis majeurs. Parmi les résultats concrets enregistrés, on peut notamment citer la formation de 10 000 enseignants dans 6 000 écoles par le biais de l'utilisation de tablettes, la réintégration de 25 000 enfants déscolarisés, la réduction de la malnutrition chronique des moins de 5 ans.

%

Engagement

En sa qualité de Co-présidente du Comité de pilotage du plan cadre de coopération Madagascar - Nations Unies, la ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a réaffirmé l'engagement du gouvernement malgache pour la mise en oeuvre de ce plan. « Les interventions des agences des Nations Unies sont un soutien inestimable pour Madagascar dans le cadre de la lutte contre la pauvreté », a-t-elle déclaré en ajoutant que « le gouvernement tient à renforcer le partenariat avec le Système des Nations Unies, afin d'améliorer l'efficacité de nos efforts en faveur de l'émergence de Madagascar ». Issa Sanogo a pour sa part rappelé l'engagement du Système des Nations Unies.

Un engagement qui va se manifester, d'ailleurs dans le prochain cadre de partenariat 2024-2028 à travers ce Plan cadre de coopération, pour le développement de Madagascar. A mi-parcours de l'échéance des ODD, le SNU se concentre de plus en plus sur les accélérateurs des ODD qui soutiendront Madagascar à se remettre sur la voie de la réalisation des objectifs. Cela inclut, entre autres, des domaines tels que l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la transformation des systèmes alimentaires, la transformation de l'éducation, la jeunesse, et la lutte contre les violences basées sur le genre.