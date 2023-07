Madagascar: Musique - Baggio Coco (G5) lance sa carrière solo

Baggio Coco, de son vrai nom Toky Ny Aina, un membre du « boys band » G5, formé en 2017 à l'issue d'un concours organisé par une chaîne de TV privée locale, entame depuis cette année sa carrière solo.

« Je n'ai pas quitté le groupe G5 », précise-t-il. « Je fais juste autre chose de mon côté, évoluant toujours dans la musique, mais sur un rythme différent de ce que G5 fait ». Il s'agit, notamment de l'afrobeat, un genre musical qu'il affectionne particulièrement et qui l'a attiré depuis 2020. L'afrobeat est issu d'un mélange de musique traditionnelle nigériane, de jazz, de highlife, de funk, et de chant, accompagné de percussions et de styles vocaux.

Depuis, Baggio puise son inspiration de plusieurs artistes qui font de l'afrobeat. Parmi eux, Denise et Shyn du côté des malgaches. A l'international par contre, ses idoles sont Omah Lay, Joeboy et Rema.

Son premier single « Call me now » est déjà sorti sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal depuis le 2 juin dernier.

Il est actuellement en pleine préparation de son premier album, un EP de 6 titres entièrement déclinés en afrobeat, qu'il espère vivement sortir cette année. Déjà, on sait que ce prochain projet s'appelle « Kaiky », un mot venant d'un dialecte du Sud de Madagascar qui signifie « antso » ou « appel ». La majorité des chansons qui composeront l'album auront d'ailleurs comme point commun ce thème, c'est un « appel » que l'artiste aimerait lancer à ses fans et à tous les mélomanes, avec bien sûr des aspérités et des nuances subtiles propres à chaque titre. A découvrir à la sortie de l'album.