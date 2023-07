Madagascar: Antsiranana - Les conférences ont le vent en poupe

Les centres culturels et l'Université d'Antsiranana ont abrité de plus en plus de conférences-débats ces deux dernières années. Les organisateurs se penchent sur des thèmes assez larges.

Littérature, histoire, tradition sont surtout les thèmes proposés par les conférenciers. D'après eux, « le but est de faire bouger les choses ». L'initiative vient des jeunes diplômés de la région. Ayant poursuivi leurs études hors de la région en l'occurrence à Antananarivo et à l'extérieur du territoire malgache. Les intellectuels antsirananais veulent transmettre un message fort.

L'action de ces grands frères inspire aussi la jeunesse. La conscience s'éveille. L'engagement de leurs aînés transcende la motivation des jeunes universitaires. « Nous avons besoin de ça ! D'habitude, ce sont les politiciens qui organisent des débats. Nous connaissons leurs buts, mais nous y allons car au moins ils nous apportent des nouvelles. Soi-disant, ils sont avisés de tout ce qui tourne dans ce pays », a affirmé Antonio, un étudiant en L3 parcours Histoire.

Selon les informations recueillies, les conférences suivantes ont attiré le plus d'étudiants : en février 2021. Le ministre de la Défense nationale, le général Richard Rakotonirina, qui était derrière le pupitre de la « Journée Justin Bezara » qui s'est tenue à la Maison de la Communication et de la Culture d'Antsiranana le 16 février 2022.

« Naviguer dans les eaux temporelles : une exploration de la perception culturelle, spiritualité et scientifique du temps », proposée par Clercy Ntsay, 17 mars 2023 à l'Alliance Française de Diego-Suarez ; « Femmes figures médiatrices », le sujet exposé par le Dr Julianna Lovatiana et Eric Razafimiadana 24 mars 2023 au même endroit ; « Connaissance de soi à travers l'éducation culturelle », organisé à l'occasion du soixantième anniversaire du Lycée Zafy Albert. La liste est longue, ce ne sont que des aperçus pour dire que les discussions s'ouvrent dans la ville du Pain de sucre ! Les conférenciers de la génération 1970 et 1990, originaires d'Antsiranana, ont pu constater que de leur temps, les débats étaient uniquement réservés aux personnes âgées. Livrer une conférence à un public plus large était leur ultime cheval de bataille.