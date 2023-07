Madagascar: Filets sociaux de sécurité - Plusieurs milliers de ménages, sortis de l'extrême pauvreté

Une grande majorité des ménages vulnérables, bénéficiaires des différents programmes du projet « filets sociaux de sécurité », ont pu sortir de l'extrême pauvreté. Des stands seront mis à la disposition du grand public pour découvrir leurs sources de revenu.

Des ventes-expositions, des activités génératrices de revenus, issues des soutiens et accompagnements des familles pauvres et vulnérables, sont organisées au Parvis de l'Hôtel de ville depuis hier. Les représentants des bénéficiaires des programmes FSS, qui sont sortis de l'extrême pauvreté, y participent. Le programme « Mijoro et Milofo » a radicalement changé la vie de Nina Rasoamihaingomalala. Cette ex-lavandière exerçait des petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille. Depuis 2022, elle a pu monter sa propre affaire. Elle se réjouit en déclarant : « Grâce aux formations et compétences acquises dans le cadre de ce programme, nous préparons et commercialisons nous-mêmes les charbons verts et les savons. Nos produits sont disponibles dans divers points de vente, notamment à Mananjary, Ambohidratrimo, Ambohimanala et Mahajanga ». Son cas n'est pas isolé puisque Mbolatiana Jocelyne, une bénéficiaire du programme « Asa avotra mirindra », issue du district d'Antanifotsy dans la région Vakinankaratra a également pu tirer pleinement profit de l'appui de ce programme. « J'ai bénéficié de formations sur les techniques basket compost et de culture saisonnière. Depuis, mes revenus ont connu une amélioration et les rendements agricoles ont augmenté », témoigne-t-elle.

Cet évènement entre dans le cadre de la semaine FSS, dont l'objectif est de faire l'état des lieux des réalisations et les points à améliorer à travers une conférence-débat, ouverte au grand public ce jour. La célébration sera clôturée par la visite des ménages bénéficiaires des programmes FSS à Imerintsiatosika pour la journée de demain. Mis en oeuvre depuis 2016 à Madagascar par le Fonds d'intervention pour le développement (FID), coordonné par le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF) et financé par la Banque mondiale, le projet a pu couvrir 15 régions et 47 districts avec pas moins de 1 500 000 ménages bénéficiaires. La journée d'hier a aussi été marquée par la remise de certificat de reconnaissance aux anciens directeurs généraux de la protection sociale auprès du MPPSPF depuis la mise en oeuvre du projet FSS en 2016. Les techniciens et le personnel ont également été reconnus pour leur contribution.