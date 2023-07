Madagascar: Anosizato - Trois bandits projetant une attaque aux 67 Ha, arrêtés par les gendarmes

Trois individus armés ont été appréhendés par les gendarmes à Anosizato. Ces individus, soupçonnés de préparer une attaque à main armée dans le quartier des 67 Ha, ont été interceptés grâce à une opération conjointe des forces de l'ordre.

Dimanche dernier, suite à des informations obtenues par la gendarmerie, les autorités ont été alertées de la présence de bandits armés à bord d'un taxi-be reliant Antananarivo à Arivonimamo. Les gendarmes ont rapidement mis en place un dispositif pour intercepter le véhicule suspect à Anosizato. Lors de la fouille des deux individus mentionnés, les enquêteurs ont fait une découverte troublante : un pistolet automatique, accompagné d'un chargeur contenant une balle de 9 mm, ainsi qu'un sabre, ont été retrouvés en leur possession. Les deux suspects ont rapidement avoué qu'ils étaient en train de préparer une attaque à main armée aux 67 Ha.

Un troisième individu, complice présumé des deux bandits, a également été arrêté ultérieurement. Tous les trois sont originaires de Mangaika, à Arivonimamo. Suite à leur arrestation, les trois hommes ont été déférés au parquet hier afin d'être présentés à la justice. Deux des suspects ont été placés en détention provisoire à la prison d'Antanimora, tandis que le troisième individu a été placé sous contrôle judiciaire.

Les forces de l'ordre poursuivent leur enquête afin de déterminer tous les détails de ce projet d'attaque à main armée et d'identifier d'éventuels complices. « Selon la gendarmerie nationale, cette opération réussie démontre une fois de plus l'efficacité des forces de l'ordre dans la lutte contre la criminalité et la préservation de la sécurité des citoyens ». Les habitants d'Anosizato et du quartier des 67 Ha peuvent se sentir rassurés grâce à l'action rapide et déterminée des gendarmes, qui ont su prévenir un acte criminel potentiellement grave. La vigilance des autorités et le soutien de la population restent essentiels pour maintenir un climat de sécurité et prévenir les actes délictueux dans la Capitale et ses environs.