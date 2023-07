Madagascar: Données à caractère personnel - Les autorités malgaches sensibilisées

Sensibiliser les autorités à l'émergence d'une culture informatique et des libertés à Madagascar, ainsi qu'informer et sensibiliser sur les grands principes et enjeux en matière de protection des données, tels sont les objectifs de l'atelier qui s'est tenu hier à Ambodivona.

Organisé dans le cadre du projet d'accompagnement du gouvernement malgache par l'Organisation Internationale de la Francophonie en faveur de l'appui au renforcement de l'enregistrement des faits d'état civil, l'événement était axé sur différents points, notamment l'inscription des autorités de protection des données personnelles dans le paysage institutionnel, le respect des libertés et des droits fondamentaux et enfin les enjeux économiques et technologiques.

L'atelier correspond également à la continuité des activités menées avec l'OIF et l'AFAPDP en 2022, qui consistaient à organiser une session de partage d'expériences entre les autorités malgaches et marocaines en vue de finaliser le projet de décret d'application relatif à la loi sur la protection des données personnelles.