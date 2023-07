Madagascar: HVM - Hery Rajaonarimampianina reprend les tournées

L'ancien président de la République est de retour au pays depuis une semaine. Et il reprend ses tournées politiques. Demain, il tiendra une conférence dans son village natal à Sabotsy Namehana.

L'annonce est déjà diffusée sur les réseaux sociaux par ses partisans. « Retour aux sources » sera le thème de cette rencontre que l'ancien président compte partager avec les natifs d'Avaradrano. On attend toujours qu'il se prononce sur sa candidature aux prochaines présidentielles. Ses partisans ont maintes fois réclamé urbi et orbi sa participation à la course pour reconquérir le pouvoir. Pourtant, le patron du parti HVM n'a pas encore dit son dernier mot sur le sujet.

Hery Rajaonarimampianina campe sur « la mise en place d'un environnement serein et crédible ainsi que la réforme des textes électoraux et l'assainissement des préparatifs » avant la tenue des élections. Durant la dernière semaine du mois de juin, Hery Rajaonarimampianina a rencontré les opposants en France et soutient toujours la nécessité de ces « réformes ». Il a assisté à la fête organisée par les membres de la plateforme RMDM-France dans le cadre de la célébration de l'anniversaire du retour de l'indépendance.