Madagascar: Rapport de l'OMS et de l'UNICEF - La crise de l'eau et de l'assainissement touche surtout les femmes

A l'échelle du globe, les femmes sont les plus susceptibles d'être chargées de la collecte d'eau du foyer, tandis que les filles ont, près de deux fois plus de chances que les garçons, de se voir confier cette responsabilité et y consacrent plus de temps au quotidien, comme l'indique un nouveau rapport publié hier par l'UNICEF et l'OMS.

Ce rapport intitulé « progrès en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène des ménages 2000-2022 : gros plan sur le genre », fournit pour la première fois, une analyse approfondie des inégalités de genre en matière d'EAH (Eau-Assainissement-Hygiène). D'après ces constatations, les femmes et les filles ont également moins de chances de se sentir en sécurité lorsqu'elles vont aux toilettes hors de leur domicile et sont touchées de manière disproportionnée par les conséquences d'un manque d'accès aux services d'hygiène.

« L'absence de toilettes et d'installations d'approvisionnement en eau et de lavage des mains prive les filles de leur potentiel, compromet leur bien-être et perpétue les cycles de pauvreté », a déclaré Cecilia Sharp, directrice EAH et directrice du centre d'éducation et de développement de la petite enfance à l'UNICEF. D'après ce rapport, 1,8 milliard de personnes dans le monde vivent dans des ménages qui ne disposent pas de points d'eau à domicile.

À Madagascar, au niveau national, 41% de la population a accès à des services d'eau potable de base, mais plus de la moitié de la population malgache (57%) n'a pas accès à une source d'eau améliorée, et 4 personnes sur 5 boivent de l'eau contaminée par des E. Coli, autrement dit des matières fécales, précise ce rapport.