Madagascar: BEPC - Les résultats attendus dans un peu plus de deux semaines

L'épreuve d'anglais, hier, a clôturé les épreuves du BEPC pour les candidats ayant choisi l'option A, tandis que ceux de l'option B ont déjà terminé leurs examens avant-hier par les épreuves d'histoire-géographie et de physique-chimie.

Rideau sur les épreuves du Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC). Les plus de 300 000 candidats peuvent maintenant ranger livres et cahiers et commencer la phase de l'attente. Attendre les résultats des examens tout en commençant également à goûter aux joies des vacances. Le ministère de l'Education nationale, de son côté, débute les travaux post-session, avec en premier lieu les corrections des copies qui débuteront incessamment. Cette phase durera environ deux semaines, a-t-il été appris, hier. Les résultats du BEPC sont ainsi attendus quelques jours après l'achèvement de la phase des corrections.

Taux de réussite

Les enseignants et responsables d'établissements aspirent à voir un meilleur taux de réussite cette année. Celui de l'année dernière était de 56,42%. Une performance générale très moyenne pour les candidats de la promotion 2022. Au niveau des établissements, cependant, les taux de réussite avoisinant les 100% ne sont pas rares, notamment dans les collèges privés qui, généralement ont un effectif plus faible par rapport aux collèges d'enseignement général (CEG) publics.

Arguments

Les taux de réussite aux examens officiels constituent un argument essentiel pour les établissements scolaires pour vanter le professionnalisme et les qualités de leurs enseignants, mais également les mérites de leurs élèves. Les excellents taux de réussite, portés à la connaissance du public contribuent à l'amélioration de la réputation et la notoriété des établissements auprès des parents d'élèves. Au moment des inscriptions, il n'est pas rare de voir inscrit et bien mis en évidence, les taux de réussite aux derniers examens officiels. Aux parents d'élèves d'en faire l'interprétation.