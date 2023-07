Madagascar: Salon de la RSE - La 8e édition lancée hier

Renforcer l'importance de la démarche RSE ou Responsabilité Sociétale des Entreprises et inviter les petites et moyennes entreprises ou encore les petites et moyennes industries à y adhérer.

Tel est l'un des objectifs de la huitième édition du Salon de la RSE et du Développement Durable, qui se déroule actuellement à Ivandry. Un événement de l'UR-CSR qui soutient la portée et la place des stratégies RSE dans le processus de durabilité et qui a pour objectif d'aider les parties prenantes à faire face aux défis actuels.

Force est tout de même de constater que la démarche peine à s'appliquer dans les petites et moyennes entreprises ou encore dans les petites et moyennes industries. A en croire Ulrichia Rabefitiavana, experte en RSE et non moins organisatrice du salon, les entreprises de petites tailles éprouvent de la difficulté à adhérer à la démarche parce qu'elles n'en ont pas forcément compris les tenants et aboutissants et qu'elles n'ont pas trouvé l'intérêt économique.

L'experte enchaîne ensuite que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est dans ces petites entreprises qu'on peut mettre en place une stratégie RSE. Ce, dans la mesure où cela pourrait constituer une culture d'entreprise et un engagement des dirigeants. Organisée sous la thématique « secteur privé et biodiversité, opportunités ou menaces ? », l'édition de cette année a réuni une cinquantaine d'exposants.