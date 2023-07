Madagascar: Préparation - Ankoay U19 - Médecin Sans Frontière plaide pour l'Anosy et l'AndroyDes impayés laissés par la fédération en France

La Fédération malgache de basket-ball a laissé des arriérés en France lors de la préparation des Ankoay à Chalon-sur-Saône et Rennes.

C'est l'heure du bilan pour la première participation de Madagascar à la Coupe du monde de basket U19. Les Ankoay ont terminé à la 14e place sur les 16 nations participantes, ce qui est honorable pour une équipe novice compte tenu des circonstances de la préparation. Les spectateurs n'ont pu suivre que les matchs à la télévision et les informations diffusées par la fédération sur sa page officielle, reprises par les médias.

Cependant, tout n'était pas rose et cette Coupe du monde a provoqué des dissensions au sein de la fédération. Les Ankoay se sont préparés à domicile, en France et en Serbie avant de se rendre en Hongrie pour la compétition. Amad Achiraf, président de la commission des relations internationales au sein de la Fédération malgache de basket-ball, a été le premier à sortir de son silence pour dévoiler ce qui s'est réellement passé en coulisses.

Ce qui a surpris beaucoup de monde, c'est la décision de l'entraîneur de l'équipe nationale, Aimé Randria, également connu sous le nom de Mémé, de ne pas renouveler son mandat à la tête de la sélection nationale dès son arrivée à l'aéroport d'Ivato. « Je ne condamne pas la décision de l'entraîneur de démissionner. J'étais avec l'équipe en Hongrie et je suis au courant de tout. Je pense que ce n'était pas une question de joueurs ni de match, mais plutôt un problème avec le président de la fédération dont le comportement envers l'entraîneur était indigne sur place« , a déclaré Amad Achiraf.

%

Favoritisme

Aux yeux de tout le monde, la Fédération malgache de basketball est considérée comme le modèle et la meilleure en termes de gouvernance, de résultats et d'organisation, mais en réalité, une friction est déjà visible entre les membres et une guerre froide règne en interne à cause de questions de favoritisme et d'égo mal placé.

« Je suis un membre élu de la fédération et je n'hésite pas à dire ce qui est injuste. Pourquoi emmener autant de personnes en Hongrie avec la délégation alors que la fédération a laissé des arriérés en France lors de la préparation de l'équipe nationale ? Je suis obligé de régler les dettes que la FMBB devrait honorer envers les prestataires. Le président m'a promis de les rembourser et jusqu'à présent, je n'ai rien reçu. Je ne participerai pas aux activités de la FMBB ici tant que ces arriérés ne seront pas payés », a-t-il ajouté. Il est attendu que cette instance nationale clarifie ce sujet. « Tant que l'attitude du président ne change pas, le basket-ball malgache stagnera à ce niveau, car il est à la fois le président de la sélection et des joueurs qui entrent sur le terrain. Il décide de tout, tout seul », a-t-il conclu.