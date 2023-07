Madagascar: Pépinières industrielles - Des machines sophistiquées pour les paysans sur le littoral Est

Le Pacte sur l'industrialisation de Madagascar sera bientôt signé entre les autorités publiques et le secteur privé, selon le MICC. En attendant cette fameuse signature, ce département ministériel poursuit la mise en place de pépinières industrielles.

Les régions Atsinanana et Analanjirofo sont les bénéficiaires des machines de transformation de produits, dans le cadre de la mise en place de pépinières industrielles menée par le MICC (Ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation). Depuis hier, le ministre Edgard Razafindravahy est sur le terrain pour remettre ces équipements aux paysans bénéficiaires.

Pour la région Atsinanana, cette mission passe par Brickaville, Vatomandry et Mahanoro. La délégation ministérielle poursuit ensuite ses rencontres avec les paysans dans la région Analanjirofo, plus précisément à Soanierana Ivongo et Fenerive-Est. D'après les informations, les machines attribuées serviront dans des unités de transformation de manioc, de production de glace et de transformation de bananes en chips. A noter que ces machines seront utilisées par les coopératives et leurs membres dans la région Atsinanana. Ces bénéficiaires pourront désormais créer de la valeur ajoutée, améliorer leurs revenus et contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois.

%

ODOF

Pour Soanierana Ivongo, les machines à remettre serviront également à la production de chips de banane, selon le MICC. Pour Fénérive-Est, il s'agira de déshydrateur permettant de produire des fruits secs. D'après le ministère de tutelle, la promotion des transformations des produits s'inscrit dans le cadre du projet ODOF (One district, one factory) et permettra d'amorcer l'industrialisation dans les différents districts de la Grande île. Pour le ministre Edgard Razafindravahy, il s'agit également de répondre aux besoins des paysans qui représentent 80% de la population malgache.

« Il faut améliorer les productions locales et intensifier la production et les transformations industrielles, pour développer l'économie locale. Cela permettra de faciliter l'accès au marché national et international, et surtout d'améliorer les sources de revenus des paysans dans les zones bénéficiaires de l'ODOF », ont soutenu les membres de la délégation ministérielle, actuellement en mission dans les régions Atsinanana et Analanjirofo. Bref, la mise en place de pépinières industrielles vise, pour le MICC, le développement socio-économique par l'amélioration du revenu, de la nutrition et de la qualité de vie des zones bénéficiaires.