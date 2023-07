Algérie: Jeux sportifs arabes - Le judo et la natation enrichissent la moisson algérienne

ALGER — Les judokas et les nageurs algériens se sont illustrés lors de la troisième journée des Jeux sportifs arabes Algérie-2023, disputée jeudi, permettant à l'Algérie de conforter sa position en tête du tableau des médailles avec 54 breloques (24 or, 14 argent, 16 bronze).

Lors de cette troisième journée des joutes arabes, les Algériens ont bonifié leur moisson de 24 nouvelles médailles (10 or, 7 argent, 7 bronze), décrochées par les sélections nationales de natation (5 or, 2 argent, 3 bronze), de judo (3 or, 3 argent, 2 bronze) et d'athlétisme (2 or, 2 argent, 2 bronze).

Au Cercle nautique du complexe olympique Miloud-Hadefi d'Oran, les nageurs algériens ont survolé la compétition en remportant cinq des sept finales disputées ce jeudi, grâce à Jaouad Syoud sacré sur 100 m quatre nages et 100 m papillon, Jihane Benchadli sur 200 m papillon, Amel Melih sur 100 m nage libre et relais mixte 4x100 m quatre nages.

L'espoir de la natation algérienne, Jaouad Syoud, a même réussi à battre le record arabe du 100 m papillon, détenu depuis de longues années par le Tunisien Oussama Mellouli, avec un chrono de (53.58). Il sera imité

quelques minutes plus tard par sa compatriote Amel Melih, qui a amélioré le record national des Jeux du 100m nage libre avec un temps de (55.87).

Outre les médailles en vermeil, les nageurs algériens ont également remporté deux breloques en argent par Moncef Balamane (200 m quatre nages) et Lilia Midouni (200 m papillon), auxquelles s'ajoutent trois en bronze remportées par Nesrine Medjahed (100 m nage libre), Fares Benzidoun (100 m papillon) et Redouane Bouali (100 m nage libre).

En judo, les médailles d'or algériennes ont été l'oeuvre de Sonia Asselah (+78 kg), Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg) et Mohamed El Mehdi Lili (+100 kg), alors que celles en argent sont revenues à Souad Belekhel (-70kg), Oussama Karbi (-90 kg) et Aghiles-Imad Benazoug (-81 kg). Pour leur part, Meroua Mammeri (+78 kg) et Redha Lamri (-100 kg) se sont adjugés le bronze.

Les Algériens améliorent ainsi leur moisson de médailles après deux journées de compétition en décrochant 14 médailles (7 or, 5 argent, 2 bronze).

Interrogé par l'APS à l'issue de cette deuxième journées des épreuves du judo, l'entraîneur national Ahmed Moussa s'est dit satisfait des résultats obtenus par ses athlètes.

"Les résultats obtenus jusque-là sont excellents, car la plupart de nos athlètes ont atteint la finale, et certains sont montés sur la plus haute marche du podium. Le niveau aurait été meilleur si les judokas égyptiens étaient présents en force. Ces jeux ont enregistré la présence de champions d'Afrique et méditerranéens 2022 d'Oran de Tunisie et du Maroc", a-t-il déclaré.

En athlétisme, la moisson algérienne a été enrichie par deux médailles d'or décrochées par Mohamed Yasser Triki au triple saut avec bond mesuré à 17.30 m, qui lui permet d'assurer sa qualification aux Jeux olympiques Paris 2024, et Zahra Tatar au lancer de marteau avec un jet de 69.48 m, auxquelles s'ajoutent celles en argent d'Adem Boualbani (triple saut) et Zouina Bouzebra (marteau), ainsi que deux en bronze des relais féminin et masculin du 4x100 m.

A la faveur de cette belle moisson, l'Algérie conforte sa place en tête du tableau des médailles avec un total de 54 médailles (24 or, 14 argent, 16 bronze), devant le Bahreïn (10 or, 4 argent, 5 bronze) et le Tunisie (4 or, 14 argent, 13 bronze).

Cette troisième journée de compétition a également vu le début des tournois des sports collectifs (handball et volley-ball), ainsi que les éliminatoires de badminton avec la participation de 66 joueurs représentant 10 pays et des sports de boules avec 65 athlètes engagés de six pays.

A la salle Harcha, les volleyeuses algériennes ont dominé leurs homologues émiraties 3 sets à 0 (25-07, 25-12, 25-07), de même que les messieurs, qui ont battu la Palestine sur le même score (25-13, 25-11, 25-11).

Pour leur part, les handballeurs algériens, conduits par le sélectionneur national Salah Bouchekriou, se sont imposés devant la Jordanie (39-22) au Palais des sports Hamou Boutelilis d'Oran.

Les épreuves des Jeux sportifs arabes 2023 se poursuivront vendredi, avec notamment le début du tournoi de boxe masculin, ainsi que la poursuite des épreuves de natation, judo et athlétisme avec sans doute de nouvelles consécrations pour les athlètes algériens.