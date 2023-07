Afrique du Nord: Coupe arabe des clubs |Cet après midi (17h30) à Sfax CSS-Al Hilal - La dernière chance...

Le billet pour la Coupe arabe est la dernière carte à jouer pour les Sfaxiens pour éviter le fond du gouffre.

Se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Roi Salmane est la seule porte de sortie qui reste pour les «Noir et Blanc» afin de terminer une saison timorée certes, sur une note gaie. Pour y parvenir, il va falloir surmonter le handicap du match aller au Stade Hamadi Agrebi de Radès et remonter la défaite par un but à zéro devant l'équipe soudanaise d'Al Hilal.

Mais ce ne sera pas chose facile face à un adversaire qui a gagné en confiance après cette victoire inespérée au départ et dont le rendement sur terrain va monter en puissance après le premier round de rodage. Un premier match qui lui a permis de bien connaître le système de jeu des Sfaxiens, de découvrir ses points faibles et ses principales défaillances. Il faudra donc faire très attention à cet adversaire conforté par le résultat du match aller, bien averti et plus aguerri pour la dure bataille du Stade Taieb Mhiri.

La lourde responsabilité du staff et des joueurs

C'est vrai que l'apport du public sfaxien absent à Radès sera aujourd'hui un élément déterminant, mais il ne faut pas pour autant s'en dormir sur ses lauriers et aller jusqu'à tabler et parier qu'il sera décisif. Ce sont les 22 acteurs sur le terrain et les deux entraîneurs sur les deux bancs de touche qui vont jouer le rôle principal et décider du sort du match.

Face à une équipe soudanaise qui va essayer de gérer intelligemment et prudemment son avance et opter pour le jeu en contre pour chercher le deuxième but de la délivrance, Hossem El Badri doit lui présenter un onze à vocation offensive qui doit trouver rapidement le chemin du but sans se faire surprendre. C'est-à-dire un onze de combat équilibré, fortement présent et très entreprenant devant et suffisamment vigilant derrière.

Ce sera la seule stratégie gagnante et payante. D'où la nécessité de quelques changements avec l'option d'entrée pour un 4-2 -3 -1 audacieux et aussi sécurisant. Et le retour à une défense à quatre avec Mahmoud Ghorbel, Alâa Ghram, Nour Ezzamen Zamouri et la possibilité de refaire confiance à Mohamed Amine Hamrouni sur le flanc gauche. Au milieu, ce sera un milieu défensif en moins avec deux récupérateurs, Moussa Bella Konté auquel sera associé Mohamed Ali Trabelsi s'il est bien rétabli ou Aziz Saihi qui confirme de match en match qu'il est en mesure de devenir un pion important de l'échiquier.

Devant cette paire, il y aura un rideau de trois milieux offensifs créateurs avec le retour de Hussein Ali au poste de régisseur et homme de dernières passes décisives et deux joueurs de couloir rapides dans les échappées et les percées sur leur flanc respectif. Achraf Habbassi et Ismail Diakhité, même en baisse de forme, sont ce qu'il y a de mieux actuellement dans l'arsenal offensif sfaxien.

L'option pour Amen Allah Haboubi n'est pas à écarter car ce joueur peut se transformer en deuxième pointe pour donner soutien et solution au n° 9 désigné de l'équipe Mohamed Kanté. Avec un onze aussi équilibré, un jeu plus agressif, avec plus d'envie, beaucoup d'intensité et de vitesse, le CSS peut s'en sortir et arracher son billet pour l'Arabie saoudite. La responsabilité de Hossem El Badri et de ses joueurs est donc des plus grandes pour atténuer avec cette qualification toutes les déceptions d'une saison médiocre.