Tunisie: SNTRI - Reprise de la ligne Tunis-Tabarka

Une desserte unique (aller et retour) sera assurée quotidiennement sur cette ligne, a fait savoir la Sntri, précisant que le départ de Tunis vers Tabarka, en passant par Béja, aura lieu à 6h30 et le retour de Tabarka vers Tunis (via Béja) se fera à 13h.

La Société nationale de transport interurbain (Sntri) a annoncé, hier, la remise en exploitation de la ligne Tunis-Tabarka (gouvernorat de Jendouba), suspendue depuis près de 13 ans, et ce à partir d'aujourd'hui, vendredi 7 juillet.

Une desserte unique (aller et retour) sera assurée quotidiennement sur cette ligne, a encore fait savoir la société, précisant que le départ de Tunis vers Tabarka, en passant par Béja, aura lieu à 6h30 et le retour de Tabarka vers Tunis (via Béja) se fera à 13h.

La Sntri a également indiqué qu'elle oeuvre à rétablir d'autres lignes supprimées, en réparant et en réexploitant ses bus, mais également en mettant en oeuvre son programme de nouvelles acquisitions.