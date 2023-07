Ile Maurice: À Triolet - Une dispute banale se termine en bain de sang

Les frères Gheeanchand et Suttish Soodeelah avaient une personnalité très différente, mais devaient partager la même maison, à Shrimati Indira Gandhi road, à Triolet. Cela faisait des années qu'ils se disputaient et puis, au bout d'un moment, ils se reparlaient.

Mardi, lors d'une énième dispute, leur soeur, qui habite la même cour familiale, a tenté de les calmer avant de se rendre au poste de police de la localité. Mais les policiers n'ont pas pu faire le déplacement car ils n'avaient pas de véhicule. Quelques heures plus tard, lorsque la soeur, troublée par le silence qui régnait, s'est rendue au rez-de-chaussée, elle est tombée sur le cadavre de son frère, Suttish, 56 ans. Une barre de fer de 80 cm ainsi qu'un bâton de 30 cm gisaient à côté de la victime.

La énième dispute familiale de mardi s'est, cette fois-ci, terminée dans un bain de sang. Le frère aîné, Gheeanchand, âgé de 68 ans, a pris une barre de fer et a agressé son benjamin, Suttish, à la tête, avant de prendre la fuite. Cependant, il a été rattrapé quelques minutes plus tard par les limiers de la Central Investigation Division (CID) de Trou-aux-Biches. Interrogé, il a, dans un premier temps, affirmé que lors de la dispute, il a poussé son frère et que ce dernier s'est cogné la tête contre le mur, avant de s'écrouler, en sang. Cependant, confronté à la barre de fer maculée de sang que la police a retrouvée sur la scène du crime, le suspect, Gheeanchand, devait passer aux aveux, avançant lui avoir donné trois coups qui lui ont été fatals. Il a été placé en détention et a comparu en cour, mercredi, sous une charge provisoire de meurtre.

Selon un proche, cela faisait des lustres que les deux frères se chamaillaient. Mais ils n'en sont jamais venus aux mains. Ce qui les mettait dans tous leurs états est que l'aîné avait la manie de récupérer tout ce qu'il trouvait et de les ramener chez lui, alors que la victime, elle, rentrait souvent ivre. Il y a quelque temps, il avait même été conduit à l'hôpital pour une cure de désintoxication. Mais il avait fini par prendre la fuite pour rentrer chez lui, souligne un proche. «Ce jour-là, ils ont commencé à se disputer depuis très tôt.

À un moment, lasse de les entendre, ma mère s'est présentée au poste de police pour demander l'assistance des policiers. Mais ils ne sont pas venus car ils n'avaient pas de voiture. Elle est rentrée à la maison et, aux alentours de 15 h 30, elle a attendu une accalmie pour descendre. C'est là qu'elle a vu le corps de mon oncle. Elle a aussitôt appelé mon frère. Il a pris une lampe torche pour mieux voir et a vu qu'il y avait du sang partout», confie le neveu de la victime. Ils ont aussitôt alerté la police. Lorsque les agents sont arrivés, ils ont constaté que la victime ne respirait plus.

Les hommes de la CID de Trou-aux-Biches se sont lancés à la recherche de Gheeanchand et c'est dans un bâtiment abandonné de la route principale de Triolet qu'ils l'ont retrouvé. Entretemps, le corps de la victime a été envoyé à la morgue de l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, à Port-Louis, pour les besoins de l'autopsie. Le décès de Suttish Soodeelah a été attribué à une fracture crânienne. Ses funérailles ont eu lieu mercredi.