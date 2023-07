Ile Maurice: «Quarantine Act» - Des mesures toujours à l'ordre du jour

Il faudra prendre son mal en patience. Surtout ceux qui qui ne sont pas vaccinés ou le sont partiellement et qui exercent dans le secteur public. En effet, la période de quarantaine est maintenue jusqu'au 31 août.

Et les réglementations restent inchangées. On se souvient que la dernière fois où ce sujet a été évoqué par le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, il a fait comprendre que ces mesures seront maintenues pendant la période hivernale, afin de protéger la population contre la grippe et les variants du Covid-19.

Comme le soutiennent ceux qui travaillent dans le domaine de l'enseignement, un budget doit être fait à la fin de chaque mois pour acheter des tests antigéniques. «Il faut reconnaître que ce n'est pas tout le temps que les responsables demandent ces tests.

Ils comprennent que cela a un coût», soutient une enseignante d'un collège privé. Pourtant, beaucoup s'interrogent sur l'utilité d'une telle mesure, d'autant plus que le port du masque n'est plus obligatoire et que les «social gatherings» se font déjà depuis plusieurs mois. Quant aux effectifs du Cabin Crew d'Air Mauritius, ils sont toujours soumis à l'obligation de vaccination.