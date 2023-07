Afrique Centrale: Uvira - Plus de 370 réfugiés burundais rapatriés dans leur pays

La Commission nationale pour les réfugiés (CNR)/Uvira (Sud-Kivu) a rapatrié, jeudi 6 juillet, 370 réfugiés burundais dans leur pays d'origine. Cette opération a été faite avec l'appui logistique du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). Ces personnes représentent 118 ménages en provenance du site de Mulongwe, territoire de Fizi et du centre de transit de Kavimvira et de la Plaine de la Ruzizi, territoire d'Uvira. Une fois à la frontière burundaise de Kavimvira, elles ont été remises aux autorités burundaises.

« Au moins 375 refugies burundais ont exprimé leur intention de retourner dans leur pays. Nous les avons remis auprès du gouvernement burundais pour qu'ils soient réintégrés dans leur pays d'origine. Nous espérons que la semaine prochaine nous organiserons un convoi selon les intentions de retour. Comme vous le savez, le rapatriement est volontaire. Les réfugiés doivent se manifester. Nous procédons à leur enregistrement et produisons le manifeste ainsi que le formulaire de rapatriement volontaire qu'ils doivent signer aussi pour exprimer vraiment qu'ils sont prêts à retourner dans leur pays » a fait savoir le chef d'antenne de la CNR/Uvira, Dominique Eleko.

Il a également indiqué que le retour de la paix motive ces réfugiés à regagner leur pays. C'est le 6e convoi de rapatriement organisé depuis le début de cette année : « On est mieux que chez soi. Et surtout la paix lancée par le président burundais Evariste Ndahishimiye. Nous avions aussi reçu des délégations en provenance du Burundi qui sont parties dans les camps pour sensibiliser leurs compatriotes à retourner dans leur pays. Et voilà, ça fait partie de la solution durable aussi, on ne peut pas rester refugie éternellement. On est venu pour des raisons fondées de persécution. Maintenant quand on pense que ça va, on peut retourner sans problème et nous ne pouvons les en empêcher de le faire ».

Selon le CNR, près de 40 000 réfugiés burundais restent encore sur le sol congolais.