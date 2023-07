Congo-Kinshasa: Général Benoît Chavanat - « A cette région de Beni, nous avons un déploiement solide des casques bleus »

Le commandant-adjoint de la force de la MONUSCO, général Benoit Chavanat juge solide le déploiement des casques bleus qui s'adaptent à l'évolution de la situation à Beni et ses environs. Cet officier militaire de la MONUSCO l'a dit lors de sa visite à Beni (Nord-Kivu), où il a décoré des casques bleus.

Invité de Radio Okapi, Général Benoît Chavanat reconnait toute fois que la situation dans l'Est de la RDC est complexe avec la présence de plusieurs forces militaires.Pour lui, que l'arrivée des armées étrangères partenaires des FARDC est une opportunité pour mieux faire face aux menaces des groupes armés actifs à Beni et ses environs.

« La MONUSCO qui est bien organisée et bien équipée offre un cadre de coordination et de dialogue avec ses différents partenaires (FARDC et partenaires régionaux) pour agir ensemble. Et cette action d'ensemble se manifeste clairement avec les FARDC dans le cadre des opérations conjointes dans les grandes villes comme à Beni et à Goma », souligne-t-il.

Le challenge de la force de la MONUSCO est de faire en sorte que la population de l'Est du pays retrouve la liberté de mouvement et de vie et que les déplacés regagnent leurs milieux d'origine. Général Benoît Chavanat répond aux questions de Joël Bofengo.