Afrique: Mbanza Kongo signale six ans d'ascension au patrimoine mondial

Mbanza Kongo (Angola) — La ville historique de Mbanza Kongo, chef-lieu de la province de Zaire, fête, samedi 8 juillet, son sixième anniversaire, depuis son ascension dans la catégorie du Patrimoine Culturel de l'Humanité.

Le processus de préparation du dossier de candidature pour cette catégorie importante a duré des décennies, avec des études archéologiques menées sur le terrain par des spécialistes nationaux et étrangers, entre 2011 et 2014.

Les traces retrouvées, parmi les ossements humains et autres objets datant des XVIIe et XVIIIe siècles, ont contribué de manière décisive à son inscription à l'UNESCO, notamment son patrimoine immatériel constitué de rituels, de danses, d'anecdotes, de jeux, de cuisine et de contes ancestraux.

La zone classée de cette capitale politique et spirituelle de l'ancien royaume du Kongo, également connue sous le nom de "ville des cloches", comprend des ruines et des espaces qui s'étendent sur six couloirs et qui couvrent une colline de 570 mètres d'altitude.

Les travaux archéologiques menés dans la ville et aux abords ont consisté à mesurer les fondations de pierres découvertes au lieu dit "Tadi Dia Bukikua", supposé l'ancien palais royal.

Ils sont également passés par l'enquête de la mission catholique, la maison du secrétaire du roi, la tombe de Dona Mpolo (mère du roi Dom Afonso I), enterrée vivante pour avoir désobéi aux lois de la cour et le cimetière des rois de l'ancien Royaume du Kongo.

Les trois phases des fouilles archéologiques ont été coordonnées par l'archéologue angolaise Sónia da Silva Domingos, avec la participation d'experts du Portugal, du Cameroun et de la France.

Malgré son inscription, le plan d'action recommande la poursuite des études archéologiques dans les lieux où des fouilles ont déjà eu lieu et dans d'autres zones en dehors de la zone classée.

Toujours dans le cadre de ce même projet d'inscription baptisé « Mbanza Kongo, ville à déterrer pour préserver », plusieurs Conférences internationales ont été promues dans cette ville, afin de recueillir des contributions pour l'enrichissement du document de défense présenté au Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, dont le siège est à Paris, France.

Divisé en six provinces qui occupaient une partie des actuelles Républiques du Congo Démocratique, du Congo Brazzaville, du Gabon et la région nord de l'Angola, le Royaume du Kongo comptait 12 églises, couvents, écoles, palais et résidences.

Le projet d'inscription de Mbanza Kongo sur la liste de l'UNESCO a été lancé en 2007, dans cette ville, lors d'une table ronde internationale.

L'inscription au patrimoine culturel de l'humanité de cette capitale politique et spirituelle de l'ancien royaume du Kongo a été réalisée le 8 juillet 2017, lors de la 41e session du Comité du patrimoine mondial, qui s'est tenue dans la ville de Cracovie, en Pologne.

L'ascension à cette catégorie a suscité l'intérêt de nombreux touristes nationaux et étrangers à connaître de près l'exceptionnalité de son patrimoine historique et culturel.