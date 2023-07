Angola: Le MESCTI veut créer des cours agraires et vétérinaires

Luanda — Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie et de l'Innovation (MESCTI), en partenariat avec le gouvernement français, travaille à la création de cours dans les domaines des sciences agricoles et vétérinaires dans les provinces de Moxico, Lundas Norte, Lunda Sul et Cuando Cubango.

Selon la ministre, Maria do Rosário Sambo, qui s'exprimait jeudi à Luanda, lors des Conseils nationaux de l'enseignement supérieur (CNES) et de la science, de la technologie et de l'innovation (CNCTI), leur mise en œuvre se fera de manière structurée, connaissant l'offre existant aux niveaux précédents et préparant les futurs enseignants avec une formation à l'étranger, comme cela a été fait avec le cours agro-alimentaire.

Elle a rappelé que le choix de ces provinces est également lié à la mise en œuvre dans ces zones, dans une première phase, du programme Planagrão, récemment créé par l'Exécutif.

Au cours de l'événement, plusieurs aspects ont été abordés, en mettant l'accent sur le rapport des examens d'entrée 2022/2023 qui souligne le faible offre dans les domaines des sciences agraires et vétérinaires, des sciences naturelles et humaines et des arts, ainsi qu'une faible demande de formation dans les cours d'éducation et de formation.

Le document décrit également que le plus grand nombre de postes vacants est toujours enregistré dans les domaines des sciences sociales et par conséquent avec un plus grand nombre de candidats.

Toujours dans ce dossier, 14 irrégularités commises par des établissements d'enseignement supérieur publics et privés ont été enregistrées, qui ont entraîné des amendes et la fermeture de cours et d'établissements.

D'autre part, la spécialiste et conférencière du Programme de soutien à l'enseignement, Elsa Rodrigues, qui a parlé de l'égalité des sexes dans les universités en Angola, a souligné que 46 % des étudiants de premier cycle en Angola sont des femmes.

Elle a également révélé que seulement 24% des femmes sont inscrites dans des cours de troisième cycle, ainsi qu'une faible présence féminine dans les postes de pouvoir formel, d'autorité et de statut élevé et une faible fréquence des femmes dans les cours de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques.

La responsable a dit qu'il révèle que le manque de soutien familial et institutionnel pour la progression et l'achèvement des études, les barrières imposées par les responsables des institutions d'enseignement supérieur (IES), les préjugés concernant le rôle des femmes dans la société, combinés à la culture du silence, constituent certains des problèmes identifiés.

Pour répondre à cette volonté, elle a recommandé l'inclusion de l'égalité des sexes dans les politiques des IES, la création de critères de promotion équitables, clairs et explicites pour la progression de carrière professionnelle et l'occupation des postes de direction et de leadership.