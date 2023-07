Angola: La région Est veut attirer les investisseurs dans la FMCA

Dundo (Angola) — Les administrations municipales de la région orientale de l'Angola profiteront de la 4e édition de la Foire des Municipalités et des Villes d'Angola (FMCA, sigle en portugais) pour attirer des investisseurs dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie et de l'hôtellerie, visant une plus grande rentabilité du potentiel économique dont elles disposent.

La région orientale de l'Angola compte 23 municipalités, Lunda Norte en ayant 10, Lunda Sul (4) et Moxico (9).

La revendication a été exprimée ce vendredi par le vice-gouverneur pour le secteur social, politique et économique de Lunda Norte, Frederico Barroso, lors de la cérémonie de lancement de la promotion et de la diffusion de l'événement, qui a eu lieu dans la ville de Lubango, province de Huíla, du 10 au 13 août.

Selon le responsable, les 23 municipalités des trois provinces orientales (Lunda Norte, Lunda Sul et Moxico) ont un potentiel économique et/ou commercial qui doit être bien exploré et sera exposé à la Foire.

Pour Frederico Barroso, un plus grand investissement public et privé à l'intérieur est nécessaire, en vue de favoriser le bien-être des populations et de lutter contre les asymétries régionales.

Les actions de promotion et de diffusion de la FMCA visent à intensifier sa diffusion, à travers les différents médias et plateformes numériques et rencontres à travers le pays.

A cet effet, trois régions ont été définies pour accueillir les réunions, Est (Lunda Norte, Lunda Sul et Moxico) ; Nord (Zaire, Cabinda et Uíge); Centre (Huambo, Bié et Cuanza Sul) et (Malanje, Cuanza Norte, Bengo).

Sous la devise déjà traditionnelle "La vie est faite dans les municipalités", la Foire des municipalités et des villes d'Angola réunira au stade Nossa Senhora do Monte, des expositions de 164 administrations municipales, ministères, instituts publics, entreprises publiques, entités réglementaires, entreprises privées, startups, représentants d'organisations de la société civile, entre autres entités.

L'édition précédente a eu lieu à Benguela, en 2018, avec la devise "A Vida Faz-Se Nos Municípios" (La vie se fait dans les municipalités).