Afrique Centrale: Rwanda/M23 sous pression , ONU - La RDC exige des sanctions ciblées contre les Officiers épinglés

*Rapport d'experts à l'appui. Preuves tangibles. Le Rwanda, à en croire le Communiqué du Ministère de la Communication et Médias, opère, désormais, à visage bien découvert. Ainsi, la RD. Congo se permet-elle, au regard de multiples actions déjà entreprises, de réitérer son appel à l'Onu pour des sanctions contre les Officiers rwandais et les rebelles du M23 épinglés dans ce rapport-là.

"Le gouvernement de la République démocratique du Congo demande aux membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies d'aller au-delà de la condamnation verbale des soutiens extérieurs des groupes armés, et les exhorte à prendre des mesures concrètes pour punir les responsables, y compris leurs commanditaires et fournisseurs, par des sanctions ciblées. Le gouvernement de la République démocratique du Congo demande aux pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre des sanctions sévères et exemplaires contre les officiers et dirigeants rwandais, ainsi que ceux du M23, tous responsables des crimes commis sur le sol congolais, afin qu'ils soient traduits en justice", précise ce même communiqué officiel. Normalement, "tous ceux qui ont commis des violations des droits de l'homme et des abus doivent répondre de leurs actes. Enfin, le Conseil de sécurité des Nations Unies a été exhorté à contribuer davantage à la bonne mise en oeuvre de la feuille de route de Luanda, voie approuvée pour le retour de la paix dans l'Est de la République Démocratique du Congo", insiste-t-il.

%

« Notre pays reste déterminé à faire sa part pour assurer l'aboutissement heureux des différents processus de paix en cours », a insisté le Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du gouvernement, dans ce communiqué.

Stratégie répugnante

"Dans la foulée, le Ministre de la Communication et Médias a salué la décision prise, le 26 juin 2023, par la Cour d'appel du Royaume-Uni, qui a conclu que le Rwanda n'est pas un « pays tiers sûr » pour l'envoi des demandeurs d'asile.

« La conclusion de la Cour jugeant d'illégal le projet d'expulsion de migrants vers le Rwanda confirme notre opinion de longue date selon laquelle ce pays est dirigé par un gouvernement qui viole systématiquement les droits de l'homme à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et dans lequel aucun réfugié n'est en sécurité. La politique rwandaise consistant à apparaître comme le pays qui résout les problèmes des réfugiés pour certains Etats, tout en créant des centaines de milliers de réfugiés et des personnes déplacées supplémentaires par l'agression de son voisin le plus proche, est répugnante », a commenté, lors de son dernier briefing de ce mardi 4 juillet 2023, indique ce communiqué en guise de conclusion.

Communiqué Officiel

La RDC réitère son appel à des sanctions de l'ONU contre des officiers rwandais et le M23

Au cours de son briefing presse du 04 juillet 2023, le Ministre de la Communication et Médias, Porte-Parole du Gouvernement, Patrick MUYAYA KATEMBWE a rappelé que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne fermement le soutien militaire, logistique et d'approvisionnement apporté par le gouvernement rwandais aux rebelles du M23, lequel appui a été exposé et confirmé dans le dernier rapport final du Groupe d'experts des Nations unies, daté du 13 juin 2023.

Le rapport fournit des preuves détaillées du modus operandi des troupes rwandaises dans l'Est de la République Démocratique du Congo, et révèle les noms des cerveaux de ce plan d'agression continue, qui est aujourd'hui responsable de la mort de milliers de civils congolais et a forcé le déplacement de plus d'un million de personnes.

En conséquence, le gouvernement de la République démocratique du Congo demande aux membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies d'aller au-delà de la condamnation verbale des soutiens extérieurs des groupes armés, et les exhorte à prendre des mesures concrètes pour punir les responsables, y compris leurs commanditaires et fournisseurs, par des sanctions ciblées.

Le gouvernement de la République démocratique du Congo demande aux pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre des sanctions sévères et exemplaires contre les officiers et dirigeants rwandais, ainsi que ceux du M23, tous responsables des crimes commis sur le sol congolais, afin qu'ils soient traduits en justice.

Ceux qui ont commis des violations des droits de l'homme et des abus doivent répondre de leurs actes. Enfin, le Conseil de sécurité des Nations Unies a été exhorté à contribuer davantage à la bonne mise en oeuvre de la feuille de route de Luanda, voie approuvée pour le retour de la paix dans l'Est de la République Démocratique du Congo.

« Notre pays reste déterminé à faire sa part pour assurer l'aboutissement heureux des différents processus de paix en cours », a insisté le Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du gouvernement.

Dans la foulée, le Ministre de la Communication et Médias a salué la décision prise, le 26 juin 2023, par la Cour d'appel du Royaume-Uni, qui a conclu que le Rwanda n'est pas un « pays tiers sûr » pour l'envoi des demandeurs d'asile.

« La conclusion de la Cour jugeant d'illégal le projet d'expulsion de migrants vers le Rwanda confirme notre opinion de longue date selon laquelle ce pays est dirigé par un gouvernement qui viole systématiquement les droits de l'homme à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et dans lequel aucun réfugié n'est en sécurité.

La politique rwandaise consistant à apparaître comme le pays qui résout les problèmes des réfugiés pour certains Etats, tout en créant des centaines de milliers de réfugiés et des personnes déplacées supplémentaires par l'agression de son voisin le plus proche, est répugnante », a-t-il commenté.

Fait à Kinshasa, le 06 juillet 2023