Congo-Kinshasa: Hortense Kiatazabu - « Nous allons perpétuer la mémoire de la première Première Dame du Congo »

interview

3 juillet 1923 - 3 juillet 2023 : cent ans se sont écoulés depuis la naissance de Hortense Goma Massunda, l'épouse du Président Joseph Kasa-Vubu. Pour se souvenir de cette dame décédée depuis vingt-six ans, Hortense Kiatazabu De Buck Muamba, sa petite-fille, a organisé la célébration de son centenaire de naissance. Notre rédaction est allée à sa rencontre.

La Prospérité : Madame Hortense Kiatazabu, vous venez de célébrer le centenaire de naissance de votre grand-mère, Hortense Goma Massunda, la première Première Dame de la République Démocratique du Congo. Que ressentez-vous en ce moment ?

Mme Hortense K. : une grande joie m'anime car, cent ans après la naissance de notre grand-mère, nous avons l'honneur, le privilège, et la grâce de célébrer cette grande dame qui n'a pas pu marquer les esprits comme beaucoup de ses congénères mais qui, malgré tout, a laissé des traces indélébiles que nous sommes, nous sa descendance.

La Prospérité : votre grand-mère était cent pourcent Muyombe. Comment se fait-il que vous écrivez son nom "Goma Massunda" ?

Mme Hortense K. : c'est une erreur matérielle, lors de l'établissement d'un document par l'autorité administrative coloniale - je pense. Et finalement, c'est resté. Elle-même signait "Goma", pour se conformer aux documents officiels. C'est pour cela que je continue avec "Goma". Mais nous savons tous que le nom original est Ngoma Masunda.

%

La Prospérité : La veuve Kasa-Vubu a quitté ce monde en 1996, à l'âge de 73 ans, et l'opinion parle très rarement d'elle. Va-t-on encore la jeter dans les oubliettes, après la célébration de ce centenaire ?

Mme Hortense K. : en effet, nous avons fait ce regrettable constat de l'ignorance de l'existence de maman Hortense dans le conscient collectif. Ainsi avons-nous été animés par le souci d'honorer et de raviver sa mémoire. C'est dans ce contexte que nous avons créé, il y a deux ans, la Fondation Hortense KIATAZABU, en sigle Fondation HK, que je préside.

La Prospérité : la Fondation HK entend honorer Madame Hortense Goma et raviver sa mémoire. Quelles actions mettez-vous en place pour matérialiser ce projet ?

Mme Hortense K. : nous allons perpétuer la mémoire de maman Hortense par plusieurs actions, entre autres l'encadrement socio-professionnel de la jeune fille congolaise en général et celle de notre contrée en particulier, en créant notamment un programme de formation académique appelé « Hortensia Academy » ; des actions concrètes et des oeuvres caritatives particulièrement à Kangu, mais aussi, par extension, dans le Kongo Central.

La Prospérité : Kangu se trouve dans la région du Mayombe, au Kongo central. Pourquoi ce choix ?

Mme Hortense K. : Tenez, c'est à Kangu que Maman Hortense a vu le jour. C'est là qu'elle a suivi son cursus scolaire jusqu'à y rencontrer son futur époux avec qui elle s'unira en 1941. Kangu reste donc le berceau de son histoire que nous ne pouvons dissocier de celle de son illustre époux, car c'est bien là-bas que tout a commencé.

La Prospérité : vous avez parlé de l'ignorance de l'existence de maman Hortense dans le conscient collectif. A travers quel héritage peut-on se souvenir d'elle ?

Mme Hortense K. : elle a posé plusieurs actions en tant que Première Dame de notre pays ; actions qui illustrent à suffisance son altruisme, son amour du prochain, son souci de toujours en venir en aide aux nécessiteux. A titre d'exemple nous citerons l'inauguration en 1962, du Centre de Rééducation des Handicapés Physiques de Léopoldville, sur invitation de la Croix-Rouge.

La Prospérité : votre grand-mère a eu beaucoup de petits-fils et petites-filles. Qu'est-ce qui vous donne le privilège d'être en avant plan d'une telle initiative ?

Mme Hortense : je suis la fille de Marie-Rose Kasa-Vubu. Je suis l'aînée de ses petits-fils et petites-filles, et je porte son prénom - Hortense. J'estime que si on parle souvent de droit d'aînesse, cela implique aussi des devoirs. Voilà pourquoi j'ai pris à bras le corps cette initiative d'immortaliser celle dont je porte le nom.

La Prospérité : un dernier mot à nos lecteurs ?

Mme Hortense K. : désormais, nous n'aurons de cesse de faire parler de cette grande dame, femme de valeur qui aura survécu vingt-sept ans après la disparition de son illustre époux, le Président Joseph Kasa-Vubu. Afin de soutenir nos projets sociaux et perpétuer ainsi cette vision d'entraide et de solidarité, nous aurons grandement besoin de vos gestes de solidarité et de générosité. Nous faisons le voeu de parachever ce qu'elle n'aura pas su terminer.