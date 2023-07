Congo-Kinshasa: Tanganyika - Plus de 8.000 candidats finalistes du secondaire admis aux épreuves de l'examen d'Etat, édition 2023

*Ferdinand Massamba wa Massamba, Vice-Gouverneur de Province, a procédé, le lundi 26 juin 2023, au lancement des épreuves de l'examen d'Etat, édition 2023 dans les Provinces éducationnelles Tanganyika 1 et Tanganyika 2 auquel 8001 candidats ont concouru dont 3200 pour la Province éducationnelle Tanganyika 1 repartit dans 21 centres.

La cérémonie du lancement s'est déroulée à l'Institut Mahito dans la commune de Kalemie en présence de différentes autorités politico-administratives, sécuritaires et éducationnelles.

Lors du lancement, sous le regard attentif du Directeur Provincial et Inspecteur Principal Provincial de l'EPST Tanganyika 1 Messieurs Grégory Boloma Batsu et Jean-Pierre Nsubu, l'Autorité provinciale a souhaité aux candidats, une bonne chance et une réussite massive et leur a invité à travailler dans toute sérénité.

Costumé et cravaté de rouge, Ferdinand Massamba n'a pas perdu de vue de féliciter les responsables de la Province éducationnelle de l'EPST Tanganyika pour une bonne organisation de ces épreuves.

Après la visite des Centres de passation disséminés dans la ville, le Vice-Gouverneur devait remplir son devoir : « C'est pour moi un devoir de rendre un vibrant hommage au Chef de l'Etat et Président de la République SE Félix - Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, pour la matérialisation et ses actions salvatrices, s'appui et se focalise sur la gratuité de l'enseignement primaire ... ».

Et de déclarer à la presse : « Nous venons de lancer l'examen d'Etat dans la Province éducationnelle Tanganyika 1, là où je vois plus de 8000 candidats sont en train de passer leur examen et nous nous réjouissons par ce que ça se passe bien partout là où nous sommes allés visité ... En rapport avec les effectifs, je crois que cette année, il y a croissement et pour ça, vraiment coup de chapeau au Directeur Provincial de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique pour cet encadrement. Je sais que le Tanganyika va se classer parmi les provinces meilleurs ... ».

Quant aux candidats : « Nous avons demandé aux élèves de travailler dans toute quiétude, d'être courageux, de ne pas céder à la peur ni à de stress, partout là où on est passé. Ce n'est pas dans leurs maisons mais, nous leur avons encouragé de travailler sans occasionner la tricherie, mais de travailler avec intelligence en rapport avec la matière acquise ».

Pour rappel, la Province du Tanganyika a deux Provinces éducationnelles dont Tanganyika 1 qui a pour siège Kalemie, Chef-lieu de la Province et Tanganyika 2 dont le siège est Kabalo-Centre.