Congo-Kinshasa: La RSA et la RDC s'engagent à renforcer leur coopération bilatérale pour booster l'économie régionale

L'Afrique du Sud et la RDC s'engagent à renforcer et approfondir leur coopération bilatérale afin de faciliter le climat des affaires et le développement régional. Les chefs de ces deux Etats l'ont fait savoir lors de la conférence de presse commune animée jeudi 6 juillet, à Kinshasa.

« Comme vous le savez, la difficulté qu'a l'Afrique aujourd'hui c'est de commercer avec elle-même. Le plus grand nombre d'échanges commerciaux et économiques se fait toujours en dehors du continent, le taux d'échanges entre Africains est de 16% et c'est très peu alors que l'Afrique est un continent de près de deux milliards d'habitants, un marché de près de deux milliards d'habitants », a rappelé le Président Tshisekedi.

« Et si nous résolvons le problème de l'intégration continentale, je crois que nous allons arriver à devenir une puissance économique et commerciale qui rivalisera avec les autres puissances économiques et commerciales de ce monde. Donc nous avons besoin davantage d'accentuer la coopération entre nos Etats », a fait savoir le chef de l'Etat congolais.

Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa ont également parlé du projet hydroélectrique du Grand Inga dont le traité était signé en 2013 et des mesures qui devraient être prises pour accélérer sa mise en oeuvre complète. C'était en marge de la douzième session de la Grande commission mixte RDC-RSA dont les travaux ont été clôturés officiellement par les deux chefs d'Etat le même jeudi soir au Palais du Peuple avant le départ du président sud-africain.

« La RDC et la RSA, vous avez deux pays qui sont potentiellement riches, qui sont démographiquement bien peuplés et qui peuvent avec leur influence booster toute la zone d'Afrique australe et l'amener à un autre niveau économique, ce que nous souhaitons tous. Bien évidemment, cela passe davantage par d'échanges et surtout des suivis des résolutions que nous prenons ici », a ajouté Félix Tshisekedi.