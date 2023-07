Madagascar: Projet ODOF - Deux nouvelles usines dans l'Atsinanana

Deux districts se sont vus doter hier de machines et matériels destinés à l'implantation de nouvelle unité industrielle dans leur localité respective.

Les districts de Vatomandry et de Brickaville, tous deux dans la région Atsinanana, ont été hier les nouveaux bénéficiaires des nouvelles unités industrielles remises et offertes par le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC), dans le cadre de la poursuite de son programme pour la promotion de l'industrialisation du pays. Un programme qui s'inscrit dans le cadre du projet ODOF (One district, one factory ou un district, une usine) conformément aux engagements du président de la République.

Il s'agit ainsi d'une unité ou d'une chambre froide pour le district de Vatomandry, destinée à la production de glace alimentaire mais aussi pour la conservation des produits halieutiques dont regorgent les eaux (mer, fleuve et eaux douces) qui entourent ce district. C'est aussi la première du genre dans cette localité. Sa mise en place a été convenue et décidée de concert avec le Président lui-même, a indiqué le ministre Edgard Razafindravahy qui est venu remettre hier les machines et matériels nécessaires pour l'ouverture de l'unité, en présence de la population, des élus (maires) du district, des chefs de fokontany, des notables, des pêcheurs et des entrepreneurs locaux.

Le ministre a également précisé: « Cette machine peut fabriquer jusqu'à 3 tonnes de glace par jour ». Vita Germain, président de l'Association des pêcheurs, au nom des pêcheurs du district de Vatomandry, s'est félicité de l'acquisition de cette unité, soulignant que la mise en place de celle-ci va résoudre les problèmes des nombreux pêcheurs de la région qui ont accusé beaucoup de difficultés pour la conservation des poissons jusque-là. Sans oublier également d'adresser ses remerciements au président de la République.

Pour le député élu à Vatomandry, Raulan Razafinandrasana, la glace produite par cette unité industrielle à Vatomandry n'est pas seulement destinée aux poissons, mais profite également aux bouchers du bazar où ils pourront stocker la viande non épuisée. De même, les épiciers qui n'ont pas de réfrigérateurs, les fabricants de yaourts pourront acheter des glaces. Edgard Razafindravahy l'a confirmé lorsqu'il a déclaré que la directive du Président est de toujours tendre la main au peuple. La création des zones de pépinière industrielle pour la mise en oeuvre du 7e « Velirano », qui est la promotion de l'industrie au niveau local, n'est pas différente de cela.

Appel à projet

Edgard Razafindravahy a profité des plaintes des agriculteurs et des élus sur la difficulté de traiter les documents pour l'exportation de la cannelle à l'étranger pour mettre en place la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), notant au passage que la loi réglementant les sociétés coopératives a été récemment adoptée par le Parlement.

La CCI peut négocier dans le monde entier dans la recherche de débouchées. « C'est la répartition des réductions économiques que nous devrions faire. Les coopératives, qu'elles soient impliquées dans la production de cannelle ou d'autres produits, pourront exporter directement leurs produits à l'étranger lorsqu'elles deviendront une société coopérative », a-t-il déclaré. Hier, le ministre a, à l'instar de ce qui a été fait dans les autres districts, lancé publiquement l'Appel à projet aux entrepreneurs intéressés par la gestion de la filière glace à Vatomandry.

Après Vatomandry, la délégation du MICC a poursuivi sur Brickaville où elle a remis également des machines et matériels pour une unité de traitement et de transformation des bananes et patates en chips. 160 000 tonnes de bananes sont produites dans le district de Brickaville, lesquelles sont souvent endommagées. Il possède également 40 000 tonnes de patates douces. Edgard Razafindravahy a précisé que l'implantation de cette unité contribuera à la conservation des produits pour qu'ils ne soient pas abîmés ou avariés, et par la même occasion de les transformer en copeaux ou chips.