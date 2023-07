Madagascar: Badminton - La sélection confiante de s'offrir des médailles

Vieille de trente ans. La dernière médaille malgache en badminton aux Jeux des Iles date de 1993, une de bronze aux Seychelles. Madagascar a déjà ravi cinq autres, trois d'argent et deux de bronze en 1990 sur le sol malgache.

Après les quatre mois de stage de haut niveau en Chine, «nos présélectionnés se disent confiants de remporter des médailles», rassure Jean Aimé Ravalison dit Mota, président de la Fédération malgache de badminton. Huit badistes, cinq garçons et trois filles, ont bénéficié du stage en terre chinoise. Sept médailles d'or seront en jeu, celles en simple et par équipe messieurs et dames, et en doubles messieurs, dames et mixtes. Le badminton a été depuis la première édition des Jeux en 1979 dominé par les Mauriciens. Les présélectionnés s'entrainent depuis lundi et jusqu'à lundi prochain dans la petite salle du Palais des sports à Mahamasina. La salle ne sera plus disponible à partir de la semaine prochaine pour réhabilitation.

Un expatrié

Par conséquent, «nous serons à nouveau à la recherche d'une autre salle pour s'entrainer. Notre souci est qu'un expert chinois arrivera le 7 juillet pour prendre en charge le regroupement final de la sélection», souligne le patron de la fédération. «Notre ministre coach, Edgard Razafindravahy, nous a déjà reçu deux fois.

Ce dernier ainsi que ses collaborateurs nous ont promis de trouver une solution à ce problème de salle avant le coup d'envoi du dernier regroupement», indique le président de la fédération. La présélection a suivi un entrainement collectif depuis juin 2022. «Ce n'était pas vraiment un regroupement car les joueurs rentraient encore chez eux», explique le président.

Les présélectionnés s'entrainent au début, deux à trois fois par semaine, à l'Académie nationale des sports «grâce au partenariat avec l'ANS qui nous a autorisés à utiliser le gymnase». L'équipe nationale sera renforcée par un expatrié de France. «Il est bien classé au championnat régional français. Il n'attend plus que le coup d'envoi du regroupement final pour rejoindre le groupe. Sa petite soeur a été, elle aussi, sollicitée, mais elle ne pourra pas venir», livre-t-il sans vouloir encore donner plus de précisions sur l'expatrié.

La fédération devrait remettre au ministère de la Jeunesse et des sports, avant le 7 juillet, la liste finale des vingt badistes retenus, dix garçons et dix filles dont quatre remplaçants et quatre remplaçantes ainsi que quatre entraineurs. Un dernier test de classement est programmé ce week-end afin de boucler la liste des sélectionnés en vue des jeux.