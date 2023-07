Madagascar: Jeux des îles - Le stade d'Alarobia en chantier

Les travaux de réhabilitation du stade d'Alarobia, plus précisément la réfection des infrastructures sportives a démarré depuis mercredi.

A près de quarante-huit jours de l'ouverture de la XIe édition des JIOI de 2023 à Madagascar, du 25 aout au 3 septembre, des ouvriers s'activent à la rénovation du stade d'Alarobia qui recevra les disciplines sportives de l'athlétisme. Pas moins d'une trentaine de travailleurs issus de la commune urbaine d'Antananarivo s'affairent ensemble pour enlever le bitumage de la piste d'Alarobia.

L'objectif est de raser toutes les installations faites il y a une dizaine d'années, avant de déposer un nouveau coulage sur la nouvelle piste en tartan. Un travailleur qui veut garder l'anonymat explique « avoir reçu l'ordre d'enlever le bitumage sur la totalité de la piste. Une entreprise spécialisée dans la pose de la piste en tartan va prendre la relève après notre travail, afin de préparer le coulage des matériaux nécessaires pour réhabiliter la piste en tartan.

D'après tout ce que j'ai attendu, toutes les installations nécessaires sur une piste qui a l'aval de l'IAAF seront installées ici et les travaux se feront dans un délai de soixante jours. L'objectif est de terminer les travaux, tout au moins quinze jours avant l'ouverture des JIOI de 2023 », confie-t-il. Sur l'affichage placé devant l'entrée de la piste d'Alarobia, les travaux portent sur la rénovation des locaux sous les tribunes où siège le bureau de la Fédération malgache d'athlétisme, celle des blocs sanitaires, celle de la clôture des aires de jeux et de lancement, également de l'enceinte, la peinture des gradins et l'aménagement de la photo finish.

Fermée au public

Depuis mardi, le stade d'Alarobia a été fermé au public, seuls les travailleurs sont autorisés à y accéder. Questionné sur les travaux du stade d'Alarobia, le directeur du Sport de la commune urbaine dont il veut garder l'anonymat refuse de s'exprimer sur la nature des travaux à entreprendre et l'entreprise titulaire du marché. Il a indiqué que c'est au service de la communication du Coji qu'il faut demander des renseignements sur les travaux à faire. Il a tout simplement souligné que ce sont les Jeux des Iles de l'océan Indien qui sont l'objet de ces travaux.

Quant au directeur technique national de la FMA, Hery Rambeloson, il se dit très satisfait des travaux réalisés au stade d'Alarobia. « Nous n'avons pas été consultés sur les travaux à entreprendre. En tant que technicien, nous souhaiterions que notre avis soit pris en compte. L'important pour nous est que les travaux soient terminés le plus tôt possible pour que nos athlètes s'y entrainent car la XIe édition des Jeux des Iles pointent déjà son nez et nos athlètes ont besoin d'un laps de temps pour y trouver leur marque. »