Niger: L'UE renforce son aide militaire

Le chef de la diplomatie européenne a rappelé l'existence des «missions militaires au Niger pour soutenir la formation des effectifs », renforcer l'appui militaire dans le pays pour combattre les groupes djihadistes.

Dans sa lutte contre les djihadistes, le Niger bénéficie du soutien de plusieurs pays occidentaux dont la France et les Etats-Unis. L'Union européenne (UE) renforcera son appui militaire au Niger pour combattre les groupes djihadistes, notamment dans les zones proches du Mali et du Burkina Faso, a annoncé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Le Niger "sera le premier pays africain" à bénéficier d'une aide européenne afin de doter ses forces en "équipements à caractère létal", principalement des "munitions sophistiquées pour hélicoptères de combats", a-t-il déclaré, lors d'une conférence de presse à Niamey, la capitale du Niger.

Sur la "centaine de millions d'euros d'aide destinée à la sécurité du pays, cinq millions sont destinés à l'achat des munitions de combats et proviendront du Fonds de la facilité européenne pour la paix, dont bénéficie déjà l'Ukraine", a-t-il précisé. Il a rappelé l'existence des "missions (militaires) au Niger pour soutenir la formation des effectifs, le maillage territorial, la construction de casernes ". Selon Josep Borrell, l'UE "soutient" le Niger pour son "agenda de consolidation démocratique (...), la bonne gouvernance", ainsi que "la grande capacité" de son armée "à faire face à l'insécurité". Il a insisté sur le rôle "stabilisateur" du Niger "au milieu d'une région vulnérable très instable".

Le Sahel, une zone stratégique

Au Sahel, le Mali et le Burkina Faso sont dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par un coup d'Etat - respectivement Assimi Goïta et Ibrahim Traoré -, et sont en proie à des violences djihadistes récurrentes. Josep Borrell a dit "regretter énormément" la décision du gouvernement malien demandant et "le retrait de la Minusma" sur son territoire, inquiet d'une augmentation de l'"insécurité" et du développement du "terrorisme". "On se retire du Mali, on diminue nos activités au Mali et on lance une nouvelle mission de partenariat au Niger ", a-t-il assuré. Il s'est également entretenu avec le président nigérien Mohamed Bazoum, avant de se rendre à Agadez dans le Nord pour visiter "des projets d'aide à la sécurité", financés par l'UE.

Le Niger est confronté sur six de ses sept frontières à des bandits armés ou des groupes djihadistes, comme le Nigérian Boko Haram dans l'Est et d'autres groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'Etat islamique grand Sahara dans l'Ouest. Dans sa lutte contre les djihadistes, le Niger bénéficie du soutien de plusieurs pays occidentaux dont la France et les Etats-Unis, qui y ont des bases militaires. Quelque 1500 soldats français sont présents dans le pays.