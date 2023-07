Soudan: Vingt ans de guerre au Darfour, alors que l'attention se porte sur la crise à Khartoum

Khartoum — Nous sommes en 2023 et le Darfour est officiellement en conflit depuis 20 ans. Les tensions entre les communautés arabes et non arabes de la partie occidentale du Soudan durent depuis des décennies. En 2003, une guerre a éclaté dans toute la région. Selon certains, le conflit a commencé en février de cette année-là, lorsque des rebelles inconnus ont attaqué des bâtiments gouvernementaux dans un village des montagnes du Djebel Marra et se sont proclamés Armée de libération du Soudan (ALS) ; d'autres affirment que c'est en avril 2003 également qu'ils ont pris pour cible la capitale El-Fasher, dans le Darfour-Nord, et des avions du gouvernement. Ces attaques ont déclenché la réaction du gouvernement de Khartoum, qui a réagi par des violences massives à l'encontre des communautés non arabes du Darfour.

Alors qu'un nouveau conflit fait rage dans les rues de la capitale soudanaise, Khartoum, depuis le 15 avril 2023, la violence s'intensifie dans la région occidentale agitée (voir Fides17/4/2023) et le Darfour est impliqué dans un autre conflit, ou dans l'extension et l'escalade d'un ancien conflit, comme l'a rapporté la presse locale. Bien que les combats se concentrent à Khartoum, c'est au Darfour que l'on dénombre le plus grand nombre de morts dans le pays, plus de 1 000 et 11 000 blessés au 17 juin, des chiffres que l'on estime sous-estimés et qui ne semblent pas inclure le Darfour dans son intégralité. Incapables de compter sur les efforts internationaux pour négocier un cessez-le-feu, les acteurs locaux de la région ont décidé de prendre les choses en main : chefs traditionnels, activistes révolutionnaires et rebelles cherchent à obtenir un cessez-le-feu pour enrayer une situation extrêmement précaire impliquant des millions de personnes déplacées.

Les sources historiques remontent à 2004, lorsque les organisations humanitaires ont accompli un travail considérable pour aider la population (voir Fides 3/2/2004) avant que 13 d'entre elles ne soient expulsées en 2009 par le président soudanais de l'époque, M. al-Bashir, en réponse à un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale délivré à son encontre. Ces ONG étaient les plus importantes et fournissaient environ la moitié de l'aide au Darfour. Elles n'ont jamais été vraiment remplacées et, pour celles qui sont restées, l'accès humanitaire a continué à se dégrader. Après la chute d'Al-Bachir en 2019, les vannes se sont rouvertes avec encore trois millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays à aider. Un nouveau centre de santé a été ouvert en octobre 2022, offrant des examens et des médicaments gratuits à environ 30 000 patients, soit 250 par jour. Les affections les plus courantes sont la malnutrition, les infections urinaires dues à l'eau sale, les maladies de peau dues au manque d'eau et les infections respiratoires saisonnières que les médecins locaux attribuent au changement climatique. Le centre de santé s'appelle Tukumare, qui est également le nom de la section du camp où il est situé, et d'un village où de nombreuses personnes déplacées vivaient avant qu'il ne soit rasé en 2010.