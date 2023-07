Afrique: Jayli Awards - Bebert Etou en lice pour le prix du meilleur acteur culturel africain

Le manager et producteur congolais Bebert Etou fait partie des onze acteurs culturels africains nominés pour la première édition des Jayli Awards, cérémonie de récompense des meilleurs acteurs de la musique africaine qui se tiendra le 3 novembre prochain, à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Bebert Etou est opérateur et entrepreneur culturel congolais propriétaire du label Bebert Etou Prod. En portant sur ses épaules le fardeau de donner un nouveau sang à la musique congolaise, il s'est engagé à présenter au public des jeunes talents qui émergent sur l'ensemble du territoire national. Il est arrivé dans le management de musique après la guerre de 1997, plus précisément en 1998, avec l'orchestre Evénement Choc. Ce groupe va se disloquer pour créer Vaticania et Patrouille des Stars. Il fera son choix sur Vaticania avec Saint Patrick Azan'o, Edo Farel, Guy Roger et d'autres, devenant le manager-secrétaire général. Il devait s'occuper de la communication, de la chorégraphie ainsi que de la conception des idéologies.

Vaticania va sortir l'album "Coup de marteau" dont le titre "Willy mon trésor" de Saint Patrick Azon'o reste jusqu'à ce jour un chef d'oeuvre. Ajourd'hui, Bebert Etou a sa maison de production, accompagné dans cette aventure par Biclouz, directeur artistique et réalisateur de clips et bien d'autres personnes.

Jayli Awards, ce prestigieux événement selon les organisateurs, est la déclinaison orthographique de Djeli, griot en malinké, qui consacre le travail remarquable des acteurs de musique africaine. C'est un modèle calqué sur la cérémonie des Grammy Awards aux Etats-Unis, visant à revaloriser l'industrie musicale africaine. En d'autres termes, ce projet annuel se veut être à long terme une référence continentale des Awards, dont l'idée est clairement d'établir un pont entre les Afriques par le biais de la musique. Les Jayli Awards ont pour objectif de valoriser la diversité et la richesse des cultures africaines, tout en mettant en avant les créateurs qui font vivre et rayonner l'art sur le continent et partout ailleurs. Ils envisagent aussi de contribuer au développement et à la promotion de l'industrie culturelle africaine, en favorisant les échanges, les collaborations et les opportunités entre les acteurs du secteur.

%

Pour cette première édition des Jayli Awards, les organisateurs récompenseront les acteurs et les artistes musiciens dans vingt catégories, à savoir meilleur artiste ou groupe traditionnel, meilleur instrumentaliste, meilleur chorégraphe ou conteur, meilleur artiste de l'année, meilleur album de l'année.

« Nous voulons rendre fiers nos acteurs culturels et contribuer par le prestige du rendez-vous à leur ouvrir davantage les portes du marché international. Abidjan étant la plaque tournante de la musique africaine, tenir un tel événement sur les bords de la lagune s'avère pleinement légitime », a déclaré Cheick Yvhane, fondateur des Jayli Awards.