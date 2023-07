Sénégal: Assemblée générale annuelle de l'Atidi - L'agence panafricaine d'assurance dévoile sa nouvelle identité

Le Premier ministre rwandais a ouvert le 6 juillet dernier, l'Assemblée générale annuelle (Aga) 2023 de l'Agence pour l'assurance pour le développement du commerce et de l'investissement en Afrique (Atidi).

Selon un communiqué de presse, l'Aga, qui réunit les représentants des 21 États membres de l'organisation multilatérale et quelques représentants d'actionnaires institutionnels, validera ses résultats après un exercice 2022 difficile, marqué par de fortes turbulences liées aux crises multiples (sanitaire, politique, économique et climatique) qui ont secoué le monde.

«Au cours de l'année 2022, Atidi a pris plusieurs mesures cruciales pour optimiser ses opérations, améliorer ses processus, la gouvernance au sein de son Conseil d'administration ainsi que sa gouvernance sociale et environnementale, et étendre son empreinte à travers l'Afrique. L'organisation s'attèle à la mise en oeuvre de son plan stratégique 2023-2027, qui vise à renforcer ses atouts uniques et à lui donner les moyens d'amorcer une croissance sans précédent.

Enfin, Atidi - qui opérait auparavant sous la marque Agence pour l'assurance du commerce en Afrique (Aca) - a dévoilé sa nouvelle identité, qui traduit son évolution et son engagement à remplir son rôle de premier fournisseur d'assurance pour le développement en Afrique et de catalyseur de l'émergence du continent », lit-on dans le document.

D'une petite start-up africaine opérant dans seulement sept pays en 2001, Atidi est devenue une institution panafricaine regroupant 21 pays et présente dans toute l'Afrique, tout en bénéficiant d'une dimension mondiale. En avril 2023, l'Angola est devenu le dernier membre en date -et le premier État lusophone- d'Atidi, tandis que Nexi, l'agence japonaise de crédit à l'exportation, qui a rejoint l'organisation en juin 2023, est le tout dernier actionnaire d'Atidi, avec une injection de capital de 14,8 millions d'USD.

L'organisation continue d'étendre sa présence sur le continent, grâce au soutien de ses partenaires de développement stratégiques tels que la Banque africaine de développement (Bad), la Banque européenne d'investissement (Bei) et la Banque allemande de développement (KfW).

« Le Rwanda s'engage à maintenir son soutien à Atidi. Notre pays est un fervent partisan de l'agenda panafricain et est donc convaincu que faire bénéficier des solutions d'Atidi à un plus grand nombre de pays permet d'obtenir des résultats plus rapides dans notre quête de croissance et de développement socio-économique. Nous félicitons donc Atidi pour sa contribution à la croissance économique durable du continent, conformément à sa mission de transformer l'Afrique en une destination de choix pour le commerce et l'investissement », a déclaré Dr. Uzziel Ndagijimana, Ministre des Finances et de la Planification économique de la République du Rwanda et président de l'Aga.

« Atidi souhaite exprimer sa gratitude au gouvernement rwandais pour avoir accueilli sa 23e Aga. Notre organisation entre dans le prochain cycle quinquennal de son plan stratégique, qui est aligné sur la vision, la mission et les valeurs d'Atidi et qui vise maintenant à orienter l'organisation vers un rôle plus axé sur le développement, la transformation, la robustesse et la fiabilité », a confié Dr Yohnnes Birru, président du Conseil d'administration de l'Aca.

«Notre nouvelle identité et notre nouveau slogan - Repenser le risque, faciliter la finance - reflètent notre approche unique, notre expertise approfondie et inégalée de l'Afrique et de ses marchés, ainsi que nos solutions spécialisées et sur mesure, qui nous permettent d'aider à remodeler fondamentalement l'approche du risque en Afrique. Notre nouvelle identité correspond à notre stature comme l'une des institutions financières les mieux notées et une organisation multilatérale de premier plan en Afrique », a indiqué Manuel Moses, directeur général de l'Aca.